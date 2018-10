Pare a fi de necrezut! Pentru ca, din pacate, si la meciurile de copii si juniori sunt tot mai multe “banuieli” ca unele echipe folosesc jucatori “pe fals” – aici, principala “miza” (daca se poate vorbi despre asa ceva, despre trisori in intrecerea copiilor) este folosirea de jucatori mai mari de varsta, nu neaparat cu identitate falsa – Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova a pus in vedere arbitrilor ca, inainte de fiecare joc de copii, sa se faca verificarea jucatorilor – cunoscuta “confruntare”, pentru a vedea daca aceia din teren corespund cu “ce e pe hartie”! Un lucru bun, desi, sunt multe “surse” care spun ca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

