Parcursul primului an de mandat al presedintelui SUA, Donald Trump: unul dintre cei mai putin populari presedinti din epoca moderna

- Eric Trump, unul dintre fiii presedintelui SUA, Donald Trump, a spus miercuri ca tatal sau, acuzat de rasism, 'nu vede rase', iar 'singura culoare' care-l intereseaza este 'verdele', adica dolarul american si prosperitatea economica a SUA, transmite agentia EFE. …

- Donald Trump nu are nicio problema cognitiva. Anunțul a fost facut de medicul Casei Albe, la cateva zile dupa ce liderul Casei Albe a efectuat prima sa vizita medicala din mandatul prezidențial. Doctorul Ronny Jackson a facut aceste precizari, dupa ce controversata carte „Fire and Fury” a ridicat semne…

- Pe 24 ianuarie 2018 la Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu Buzau va avea loc activitatea ,,Mica Unire deschiderea spre epoca moderna’’ inclusa in proiectul interjudetean ,,Europa, urmarile trecutului”. Actiunea consta in prezentarea evenimentelor istorice din preajma Unirii

- Publicatia Washington Post a monitorizat toate declaratiile suspecte ale presedintelui de la Casa Alba in primele 100 de zile ale presedintiei sale. In urma monitorizarii a reiesit ca Donald Trump ar fi spus, in medie, 5,6 minciuni pe zi, relateaza aceeasi sursa. Pragul de 2.000 de minciuni…

- PSD ar putea fi pus din nou in situația de a-și demite propriul guvern. Ar fi deja a doua oara intr-un an de guvernare. Daca se ajunge la schimbarea lui Mihai Tudose, mingea ar fi din nou aruncata președintelui Kalus Iohannis. Deocamdata, Cotroceniul practica un joc de așteptare, din care are…

- Donald Trump a afirmat ca nu este rasist, dupa ce a fost acuzat ca a folosit un limbaj vulgar pentru a descrie mai multe țari africane. Acum, liderul de la Casa Alba le-a spus jurnaliștilor ca este „cea mai puțin rasista persoana pe care ați intervievat-o vreodata”, relateaza BBC News. Pentru prima…

- Scandalul generat de remarcile jignitoare despre tarile sarace si atribuite președintelui SUA, Donald Trump, ia amploare. Un ambasador al Statelor Unite a demisionat, iar lideri din țari africane solicita scuze. Donald Trump a negat ca a folosit cuvinte jignitoare.

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, sustine ca dezvaluirile sale probabil vor duce la prabusirea actualului presedinte al Statelor Unite, informeaza agentia Reuters, citand BBC News online.

- Cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ scrisa de jurnalistul Michael Wolff apare cu patru zile inainte de termenul prevazut, in ciuda tentativelor lui Donald Trump de a impiedica difuzarea volumului.

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, va fi lansata pe 5 ianuarie, cu patru zile mai devreme, in contextul in care avocatii presedintelui american incearca sa blocheze lansarea, informeaza BBC News si agentia de stiri Dpa.

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca James Comey, mana dreapta a lui Hillary Clinton, a fost acuzat de incalcarea protocoalelor de securitate de baza. "A pus Parole Secrete in mainile agenților straini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La inchisoare! Trebuie ca Departamentul…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord. Intrecerile…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu va avea…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Cel putin doi palestinieni au fost ucisi, iar alti 300 au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in urma confruntarilor cu serviciile de securitate israeliene in cursul protestelor desfasurate in Cisiordania si Fasia Gaza ca reactie la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, privind Ierusalimul.

- Ambasada israeliana la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj de multumire pentru presedintelui Donald Trump ca urmare a recunoasterii de catre SUA a Iersusalimului drept capitala a Israelului, ambasada apreciind decizia lui Trump drept ”curajoasa si corecta”. ”Ii multumim presedintelui Donald…

- Ambasada Statului Israel la București ii mulțumește președintelui SUA, Donald Trump, pentru "decizia curajoasa și corecta" privind Ierusalimul. "Îi mulțumim președintelui Donald Trump pentru decizia curajoasa și corecta de a recunoaște capitala…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- Mai multe țari europene au criticat miercuri seara decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oraș trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agențiile internaționale de presa.…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții Microsoft, impreuna cu Traian Basescu, Boc și Elena Udrea. Grup care a contribuit la fraudarea statului roman de o suma de zeci…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- CNN a anunțat ca jurnaliștii sai nu vor participa la tradiționala petrecere de Craciun organizata de Casa Alba. Postul de televiziune se afla intr-un conflict deschis cu președintele SUA din cauza atacurilor repetate. Ultimele comentarii ale lui Trump, spun cei de la CNN, au pus in pericol jurnaliștii…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- O marca de incalțaminte italiana și-a retras vineri o plangere in justiție depusa in urma cu un an pe numele lui Ivanka Trump, invocand similitudini in mai mult modele de incalțaminte pentru femei fabricate de firma fiicei actualului președinte al SUA, Donald Trump, relateaza EFE. Cazul…

- Gafa colosala a Pentagonului prin care i s-a cerut demisia presedintelui SUA, Donald Trump. Totul s-a intamplat din cauza echipei care gestioneaza pagina de Twitter a institutiei. A fost redistribuit un mesaj in care un utilizator ii cerea demisia președintelui Donald Trump.Citește și: Surprize,…

- Un grup de democrati din Camera Reprezentantilor a Congresului american a anuntat miercuri ca va initia o procedura de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump, un demers care are insa sanse reduse de succes in conditiile majoritatii republicane din Camera, informeaza Associated Press si…

- Cel mai puternic om de pe planeta a fost martorul unor imagini care au starnit rasul. Donald Trump, care se afla intr-un tirneu asiatic de 11 zile, a avut parte, chiar de la prima escala, de peripetii hilare. Intr-un moment de relaxare, premierul nipon a avut ideea de a participa la o partida…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Nepoata președintelui american Donald Trump a reușit inca o data sa fure inimile chinezilor cu abilitatea sa de a recita și a canta in mandarina, printre cei fermecați de micuța figurand de aceasta data președintele chinez Xi Jinping, informeaza DPA. Trump, aflat în vizita în…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Sute de oameni au fost arestati la Moscova pentru ca au participat la o manifestație neautorizata impotriva președintelui Putin. Protestatarii voiau de fapt sa marcheze aniversarea centenarului "Marii Revoluții din Octombrie" cu o alta revolutie.

- Presedintele american, Donald Trump, ajunge astazi in Japonia, in cadrul primului sau turneu in Asia. Liderul de la Casa Alba are in agenda intrevederi cu premierul Shinzo Abe, cu militari americani și membri ai familiilor unor japonezi rapiți in Coreea de Nord.

- Președintele american, Donald Trump, se va intalni cu Vladimir Purit, cu prilejul unui summit regional in Vietnam. Trump a sosit duminica in Japonia, prima etapa a unui vast turneu asiatic dominat de amenințarea nucleara nord-coreeana, scrie agerpres.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.

- Numit de unii “erou national”, un angajat al Twitter aflat in ultima sa zi la job a dezactivat contul presedintelui SUA. Acesta a fost reactivat rapid, insa stirea a facut oricum inconjurul lumii. 0 0 0 0 0 0 Contul @realdonaldtrump de pe Twitter a fost cazut timp de 11 minute.…

- Un angajat al companiei Twitter s-a razbunat pe președintele SUA. Profitand de faptul ca era ultima sa zi la companie, angajatul a suspendat contul personal de socializare al lui Donald Trump. Contul personal de Twitter al președintelui Donald Trump a fost inexistent timp de 11 minute. Compania inițial…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate cu palatul presedintelui Iohannis, Vila Lac 3. Construit in perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, imobilul a fost destinat protocolului pentru sefii de stat. Aici a locuitA si Traian Basescu vreme de zece ani, dar si o scurta…

- Colonelul in rezerva Doru Paraschiv, fost ofițer de contrainformații in cadrul Direcției Generale de Informații a Apararii, a fost audiat, joi, la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din anul 2009. ...

- Continua astazi prezentarea unui document dintre cele declasificate de președintele Donald Trump in lotul informațiilor secrete care au legatura cu asasinarea președintelui John Fitzgerald Kennedy, la 22 noiembrie 1963.

- Trei surse citate de Washington Post au afirmat ca presedintele american Donald Trump a restrans cautarea unui inlocuitor al lui Yellen la guvernatorul Fed Jerome Powell si la un economist al Stanford University, John Taylor. Publicatia Politico a relatat la randul ei, citand o persoana care discuta…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Canada a cerut sambata anularea numirii presedintelui zimbabwean Robert Mugabe ca ambasador al bunavointei la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), numire considerata de catre premierul canadian Justin Trudeau ca fiind ''ridicola'' si ''absolut inacceptabila'', relateaza AFP.''Cand am auzit…