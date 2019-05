Parcurile tematice din Florida, vizitate de un număr record de turişti în 2018 In Florida - care detine cel mai mare numar de vizitatori de parcuri tematice decat oricare alt stat american si oricare alta tara din lume - 87,5 de milioane de persoane au vizitat anul trecut cele opt parcuri de distractii ale sale, stabilind astfel un record mondial. Cresterea numarului de turisti din Florida a fost impulsionata in principal de SeaWorld, care revine in fruntea preferintelor publicului dupa mai multi ani de declin prin prisma numarului de vizitatori, dar si de Animal Kingdom (un parc al grupului Disney), aflat in primul sau an complet operational de dupa inaugurarea sectiunii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

