- ”Bucureștenii, din perspectiva legala, au pierdut cele 12 hectare din Parcul IOR din 2005. El este proprietate privata de atunci. Dar, cum s-a ajuns aici? Terenurile, inainte sa fie amenajate ca parc acum 60-70 de ani, erau niște campuri cu porumb. Ceașescu, cand a construit, le-a lasat ca locuri…

- Din cei 2.843 de absolvenți de gimnaziu, 351 nu au intrat la liceele din Neamț. Printre cei care nu au prins un loc la repartizarea computerizata sunt și elevi cu medii de admitere de 5, intre care și cu 5,93. Dintre cei care au ratat admiterea, 13 sunt elevi din alte județe și 338 sunt din Neamț. In…

- Locuri de joaca pentru copiii din comuna argeșeana Valea Iașului. Primarul localitații, Nicolae Barbu, anunța ca vor fi amenajate locuri de joaca pe langa gradinițele din Valea Iașului. Vorbim despre unitațile școlare din satele Mustațești și Ungureni. Tot edilul comunei precizeaza ca vor fi construite…

- Asociația Consensual, in parteneriat cu FORMVEST - Intreprindere Sociala S.R.L. organizeaza joi, 27 iunie 2019, ora 15.00, in sala de conferințe a pensiunii Piatra Șoimului din Vișeu de Sus, atelierul de lucru "Inovare in formare". Manifestarea face parte din setul de intalniri cu agentii economici,…

- O atenționare de Cod roșu de fenomene periculoase a fost emisa, vineri seara, pentru județul Vaslui. Oamenii au fost avertizați prin aplicatia Ro-Alert sa se adaposteasca in locuri sigure.

- Primarul Cristi Misaila a inaugurat doua locuri de joaca sambata, unul in Gradina Publica și unul in Cartierul Mindrești, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Vremea frumoasa și diversitatea acțiunilor pregatite de organizatorii evenimentelor au adunat mii de copii in Piața Unirii și la celelalte…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atenționeaza cumparatorii cu privire la aspectele deosebit de importante de care trebuie sa țina cont la achiziționarea de produse alimentare, in general, și la cele specifice Sarbatorilor Pascale in special. “Cumparați produse alimentare…

- Ernesto Valverde, tehnicianul formatiei FC Barcelona, a declarat, marti, ca pentru echipa sa calificarea in semifinalele Ligii Campionilor este extrem de importanta, in contextul in care catalanii nu au mai ajuns in aceasta faza a competitiei din 2015 potrivit news.ro."Ne-am dorit foarte mult…