- Eveniment spectaculos in Capitala. Havuzul muzical de la intrarea in parcul Valea Trandafirilor a fost inaugurat aseara. Oamenii se vor putea plimba și distra printre jeturile de apa, care sunt sincronizate cu muzica și iluminat decorativ.

- YouTube introduce mai multe modalitați prin care creatorii sai de conținut pot sa genereze venituri, a anunțat compania vineri, în cadrul evenimentul VidCon de la Anaheim, California.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Precum pasarile calatoare, Ionuț Dolanescu și familia lui iși schimba domiciliul in funcție de anotimp, fiind cand in SUA, cand in Romania. De obicei, calatoresc grupat și la fel iși petrec vacanțele, insa vara aceasta s-au desparțit adulți de copii și s-au “impraștiat” in trei țari... Ionuț Dolanescu…

- La nici trei luni de la operația pe cord, Mick Jagger a dat dovada ca este sanatos și plin de energie. Solistul trupei Rolling Stones, in varsta de 75 de ani, a impresionat publicul la concertul susținut pe stadionul Soldier Field din Chicago, primul show din cadrul turneului nord-american al celebrei…

- Disney va dezvolta un parc dedicat supereroilor Marvel si este prevazut ca el sa fie inaugurat in anul 2020, potrivit news.ro.Noul parc va veni dupa Star Wars: Galaxy's Edge, consacrat universului din saga "Razboiul stelelor", deschis la inceputul acestei luni. Citește și: Eugen Teodorovici…

- Cei doi candidati aflati pe primul loc in sondajele cu privire la investitura democrata pentru prezidentialele americane, Joe Biden si Bernie Sanders, se vor infrunta pe acelasi platou de televiziune cu ocazia primei dezbateri a primarelor, organizata doua seri succesive din cauza numarului record…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca-si va lansa oficial campania pentru un al doilea mandat pe 18 iunie, in Florida, stat-cheie in care a castigat alegerile din 2016, relateaza AFP. "Imi voi anunta candidatura pentru un al doilea mandat prezidential impreuna cu Prima Doamna Melania…