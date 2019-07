Parcul Sculpturilor, deschis vizitatorilor! CASOAIA. Autoritatile s-au tinut de cuvant si au curatat Parcul de Sculptura Monumentala de la Casoaia. Acesta a scapat de buruienile uriase care il invadau si faceau aproape imposibila vizitarea celor 72 de lucrari de arta. Turisti din China Turisti din Reprezentantii Centrului Cultural Judetean (CCJ) Arad afirma ca lucrarile de defrisare a vegetatiei care a invadat parcul sunt aproape finalizate, dar turistii pot deja sa intre pentru a admira sculpturile de mari dimensiuni existente. Pentru lucrarile de defrisare s-au alocat 45.000 de lei, iar buruienile dense care impiedicau accesul persoanelor… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

