Parcul Municipal Vest iese din anonimat: şapte artişti vor crea aici sculptură monumentală N. D. Dupa o buna perioada de timp de la finalizarea lucrarilor la Parcul municipal Vest din Ploiesti, unde atentia era indreptata mai ales catre copacii si vegetatia uscata, desi era o investitie noua, acest obiectiv iese din anonimat, in amfiteatrul din aer liber avand loc primele concerte, de muzica populara si de jazz, sustinute de membrii Filarmonicii „Paul Constantinescu”. Totodata, dupa o serie de lucrari de reamenajare a zonelor verzi, acest spatiu va fi transformat, in cadrul unui proiect, intr-un loc de creatie. Concret, Primaria Ploiești și Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a municipiului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti, in parteneriat cu U.A.P., Asociația 24pharte, Parcul Municipal Vest, T.C.E., S.G.U., Filarmonica „Paul Constantinescu”, Teatrul „Toma Caragiu”, organizeaza, in perioada 1-31 octombrie 2018, Tabara Naționala…

- A fost cea de-a cincea editie a festivalului iMapp Bucharest, unul dintre cele mai mari concursuri de videomapping din lume, organizat de Primaria Capitalei și peste 60 de mii de oameni au urmarit sambata seara, jocul de lumini. De pe Casa Poporului nu a lipsit insa și un mesaj anti-PSD. Centrul de…

- In cea mai importanta stațiune de pe Valea Prahovei sunt in toi pregatirile pentru cea de-a XXIV-a ediție a festivalului "Sinaia Forever", care va avea o tema dedicata Centenarului Marii Uniri: "100% Romania". Evenimentele programate in cadrul festivalului care va avea loc in perioada 14 - 16 septembrie…

- CEDO a decis din nou ca Romania se afla pe lista neagra si a hotarat ca statul, adica noi contribuabili, vom avea de platit daune morale si materiale. De acesta data aceste despagubiri vor fi acordate intr-un proces, banal, de divort. Concret, un roman a castigat la CEDO despagubiri de 8000 de euro…

- Societatea cultural-istorica "Mihai Viteazul" Ploiesti continua seria actiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri cu un nou proiect istoric - parte din Programul "Intregitorii". Astfel, pe 28 iulie, la Deta, a fost dezvelit bustul lui Ferdinand I, in prezenta autoritatilor locale timisene si a reprezentantilor…

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta, marti, pe pagina de Facebook, ca pe ordinea de zi a sedintei de consiliu de joi se afla un proiect prin care Primaria Capitalei va infiinta o retea metropolitana de centre pentru sanatatea femeii "Sfanta Agatha", in vederea realizarii screeningului cancerului…

- Profesorii de istorie considera ca numarul orelor de istorie din scoli ar trebui sa creasca TRECUT. ..Conferinta Nationala a Profesorilor de Istorie din Romania, care a avut loc la Bucuresti in luna iulie, a reunit cadre didactice din toata tara, din judetul Vaslui fiind prezenti, potrivit inspectorului…