Parcul italian de 106 milioane de dolari dedicat preparatelor culinare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut marti Portugaliei sa restituie Venezuelei peste 1,7 miliarde de dolari, suma despre care sustine ca a fost blocata ilegal de guvernul de la Lisabona, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Ma adresez guvernului Portugaliei: deblocati cele 1,727…

- Oficialii de la Kremlin au dezvaluit ce salariu are președintele rus Vladimir Putin. In anul 2018, salariul acestuia s-a imnjumatațit fața de anul 2017. In anul 2017, Vladimir Putin a incasat 18,7 milioane de ruble, adica 291.000 de dolari - respectiv peste 20.000 de dolari pe luna. Anul trecut, insa,…

- Casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea. Iata cat costa Pe Netflix a debutat recent cel mai nou serial/reality show, intitulat „Selling Sunset”. Se bucura deja de un mare succes, iar primul episod a prezentat o superba casa din Los Angeles dupa care suspina toata lumea, fara doar si poate!…

- In 2014, licitatorul francez Marc Labarbe a primit un telefon de la un vechi prieten. In podul casei acestuia din Toulouse se ascundea o descoperire surprinzatoare: un tablou, acoperit de praf si patat de „trecerea timpului”, care semana cu ceva ...

- Documentarul „Apollo 11” realizat de CNN Films spune povestea aselenizarii din 1969 prin imagini restaurate, multe dintre acestea nefiind difuzate vreodata, relateaza News.ro.Citește și: Neverland, ferma lui Michael Jackson, se vinde cu 31 de milioane de dolari: Inițial prețul era de 100 de…

- Craig Coley a petrecut 39 de ani de inchisoare pe nedrept, americanul din California fiind in cele din urma achitat dupa ce s-a dovedit a fi inocent in cazul asasinarii fostei sale iubite si a fiului ei de 4 ani. Despagubirile de 21 de milioane de dolari primite pentru rascumpararea anilor pierduti…

- Cluburile din cele cinci campionate mari de fotbal ale Europei au cheltuit 570 milioane de euro (642,8 milioane de dolari) pe transferuri in ultimul mercato de iarna, a anuntat joi FIFA, citata de AFP. Cluburile din aceste campionate, Germania, Anglia, Spania, Franta si Italia, reprezinta 59,1% din…

- LeBron James este pentru al cincilea an la rând cel mai bine platit baschetbalist din NBA, cu venituri de 88,7 milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes, citata de Reuters. În aceasta suma este inclus salariul pe care îl primeste de la Los Angeles Lakers, plus…