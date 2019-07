Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2019 a Neversea, cel mai important eveniment muzical de la malul marii, va incepe joi, 4 iulie, in Constanța. Organizatorii au anunțat amenajarea a cinci scene pe care vor urca zeci de artiști internaționali: Main Stage, The Temple, The Ark, DayDreaming și Oasis. Cea de-a treia ediție a celui…

- Evenimentele se vor derula vineri, sambata si duminica (21-23 iunie) cu prilejul unui targ al mesterilor populari din mai toate zonele tarii si a „Festivalului iei la Dunarea de Jos- PovestIE”. Accesul publicului este liber.

- In perioada 29 mai - 16 iunie, eroii din serialul de desene animate Paw Patrol vin intr-o misiune speciala la Mega Mall. In fiecare zi, in intervalul 10:00-20:00, cei mici ii vor putea cunoaște pe cațelușii pregatiți sa salveze lumea și vor participa, alaturi de ei, la cinci ateliere educative. Accesul…

- Ambasada Republicii Coreea in Romania, impreuna cu Festivalul International de Film Transilvania si Grand Cinema & More, invita toti cinefilii si fani ai Coreei la evenimentul „Zilele Filmului Coreean”, editia a 2-a, care va avea loc in perioada 21-24 mai, 2019, de la 19:30, la Grand Cinema & More din…

- V. S. In plina primavara, frumusețea florei din incinta Gradinii Botanice din Parcul Bucov va putea fi admirata chiar și de catre ploieștenii care nu dețin un autoturism personal, pentru ca accesul in zona va putea fi facut inclusiv cu traseul 40 barat, al SC Transport Calatori Express. De fapt, capatul…

- Expoziția organizata in Nokia Campus va gazdui in premiera pentru Romania o serie de exponate inedite precum primul telefon inventat de Alexander Graham Bell, o colecție impresionanta de telefoane fixe și mobile și mai ales primul tranzistor din istorie, o revoluție in electronica recunoscuta…

- – Bilet adulți UTA – ASU Poli: 25 de lei; – Acces pentru toate cele trei meciuri ramase de disputat pe teren propriu (UTA – Poli, UTA – Aerostar și UTA – Petrolul): 45 de lei; – Bilet copii UTA – ASU Poli: 5 lei; – Abonamentele emise sunt valabile…

- Targul de Florii și-a deschis ușile pentru vizitatori: Iata ce surprize va așteapta / În cadrul celei de-a VIII-a ediții a Târgul de Florii vor participa circa 100 de agenți economici autohtoni. Aceștia vor pune în vânzare oua încondeiate, dulciuri, cozonaci si pasca,…