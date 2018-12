Stiri pe aceeasi tema

- “Ca urmare a condițiilor meteorologice extreme din ultimele 48 de ore (caderi masive de zapada), dar și a prognozei meteo care vizeaza municipiul Targu Jiu in urmatoarea perioada și care prevede ninsori abundente, dar și in urma problemelor care au aparut la rețeaua de alimentare cu energie electrica…

- Sondajul comandat de PSD Gorj pentru a vedea ce candidat ar fi mai potrivit pentru Primaria Targu Jiu ar fi facut de un institut al Universitații "Constantin Brancuși". Presa a aflat pe surse care ar fi numele prinse in...

- Folosit doar doi ani, cel mai scump brad din țara, confecționat din aluminiu și oțel, in valoare de 100.000 de euro, achizitonat in 2015 de Primaria Targu-Jiu in rate, va ramane in acest an inchis intr-un depozit și inlocuit in centrul orașului cu un brad natural care costa 5.000 de lei.

- Primaria Targu Jiu, prin Direcția Turism și Evenimente Culturale și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși“, le pregatește targujienilor mai multe surprize cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei – 1 Decembrie. „Pe 1 Decembrie, la Targu Jiu, ...

- Traficul rutier pe unele strazi centrale ale Capitalei va fi temporar suspendat. Organizatorii Maratonului Internațional Chișinau iși cer scuze pentru incomoditațile temporare și ii roaga pe chișinauieni sa atraga atenția la restricțiile circulației prin oraș, precum și sa

- Turistii care vin sa viziteze operele sculptorului Constantin Brancusi din Parcul Central al municipiului Targu Jiu nu mai pot cumpara monede suvenir. Autoritatile locale spun ca mostenitorul care detine drepturile de imagine nu este de a...

- Locul de joaca din Parcul Central a fost reinnoit! Acesta a fost dotat in totalitate cu echipamente noi de care sa se bucure toti copiii care trec prin parcul unde se regasesc si operele brancusiene. Asta dupa ce mai multi cetateni au facut mai multe reclamații privind situația locurilor…

- Șantierul de la Parcul Central a inceput inca din vara anului trecut. S-a implinit așadar un an de munca sau, mai bine zis, de stagnare. S-a lucrat cat s-a lucrat pana la furtuna din 17 septembrie, iar apoi totul a fost lasat balta. Cei responsabili au spus ca au avut foarte mult de tras cu arborii…