Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 9 ianuarie 2018, șoferii de pe Strada Grințieșului, Gorjului, Militari, și probabil nu doar ei, au avut surpriza neplacuta sa vada ca au de platit amenzi pentru ca staționau neregulamentar. Este adevarat ca pe trotuar nu ar trebuie sa se parcheze, fiind ilegal. Șoferii sunt revoltați, pe buna…

- Politistii din Bucuresti sunt in alerta. Il cauta si acum pe barbatul care aseara a injunghiat in spate un tanar, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima, in varsta de 26 de ani, a fost operata de urgenta, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor.

- Un incident socant a avut loc aseara, in Bucuresti, la gura statiei de metrou din Politehnica.In vazul unei multimi de calatori panicati un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, in spate, de o persoana cu un cutit.Potrivit reprezentantilor politiei Capitalei, a avut loc o altercatie intre doua persoane,…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care sustine ca a fost injunghiat de o persoana necunoscuta in apropiere de statia de metrou Politehnica, a fost transportat joi seara la spital, potrivit reprezentantilor SMURD. Politia a demarat o ancheta.

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Incident in aceasta seara in Bucuresti, in zona statiei de metrou Politehnica. Victima are 26 de ani si a fost atacata din spate de o persoana cu un cutit.Pompierii spun ca incidentul a avut loc la gura de metrou Politehnica, in timp ce politia afirma ca este vorba despre parcul din apropiere,…

- Un barbat în vârsta de 26 de ani a fost înjunghiat în stația de metrou Politehnica. Salvatorii sosiți la fața locului, i-a acordat primul ajutor și l-au transportat la Spitalul Universitar din București.

- "In ceea ce priveste Curtea Europeana pentru Justitie, serviciul de transport persoane prin intermediul aplicatiilor de pe Internet reprezinta de fapt serviciul de taximetrie care a fost pana acum mascat in serviciu de transport, ceea ce consider ca este o ilegalitate. Aceste firme trebuie sa intre…

- ursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- O familie din Spataru a ramas fara o bucata din gard iar un sofer din Bucuresti s-a ales cu o paguba importanta dupa ce a pierdut controlul direcției masinii in timp ce deplasa spre Capitala. Tanarul, in vasta de 24 de ani, se deplasa pe DN2E85, pe sensul de mers Bucuresti catre Buzau, cand pe […] Articolul…

- Oficial, 3,5 milioane de romani s-au stabilit in strainatate, dupa 1989. De ce? Pentru a putea munci pe bani – in Romania nu se poate… Vom prezenta mai jos un exemplu plastic despre ințelesul acestei sintagme, utilizate de 60 de ani in țara noastra: ”Nu se poate!” Sa vedem de ce pleaca romanii din Romania……

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Cuplul Mihaela si Paul Oppenkamp a deschis restaurantul The Artist de pe Calea Victoriei la inceputul acestui an, dupa ce, pana la sfarsitul lui 2015, localul s-a aflat la alta adresa. Inainte de a intemeia acest business in Bucuresti, cei doi - el originar din Olanda si ea romanca - au calatorit si…

- Lidl iși consolideaza poziția pe piața locala, inaugurand anul acesta peste 15 magazine, in orașe precum Timișoara sau București, dar și in localitați mai mici, precum Calarași sau Valenii de Munte. Ultimele doua deschideri din acest an calendaristic sunt planificate pentru 21 decembrie, la Constanța…

- Imaginati-va ca in sapte ani este posibil sa calatorim 500 de km. in doar 30 de minute. Concret, cam cat e distanta de la Bucuresti la Baia Mare. Va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. Proiectul de transport al viitorului a început cu o…

- Peronul extrem de îngust si curbe la intrarea în statie – nu-i de mirare ca Piata Romana, unica printre celelalte statii de metrou din Bucuresti, este considerata cea mai periculoasa statie a metroului Bucurestean.

- Mai multe restrictii de circulatie vor fi impuse, atat pentru autovehicule, cat si pentru pietoni, in Bucuresti, in cursul zilelor de vineri si sambata, in contextul organizarii funeraliilor Regelui Mihai I, anunta, intr-un comunicat de presa, Brigada Rutiera a Capitalei.

- Chiriile pentru birourile din principalii poli de business ai Capitalei au ajuns la un nivel mai echilibrat decat in trecut, iar la inceputul lui 2018 se observa o apropiere si mai mare intre limitele inferioare ale chiriilor, consultantii imobiliari mizand pe continuarea tendintei de egalizare…

- „Domnilor de la Ministerul Educației, sunt Ariana Țuțuraș, profesoara la Colegiul Tehnic «Ion Mincu» din Timișoara. Va scriu ca ultima soluție, disperata. Pe scurt: va rugam sa nu ne desființați liceul! E cumplit ceea ce simțim. De multe ori imi inghit lacrimile in drum spre clasa. Nopți nedormite…

- In Romania s-au inregistrat cresteri de concentratii de ruteniu 106, in special pe zona Constanta - Bucuresti si Giurgiu - Alexandria. Ruteniu 106 nu exista in natura, dar poate face parte din asa-numitul buchet de izotopi radioactivi, care rezulta din prelucrarea deseurilor radioactive. Germania si…

- Locurile de parcare in Alba Iulia sunt o problema, in fiecare an de 1 Decembrie. Zonele din jurul Cetații se blocheaza cu mii de mașini care ocupa carosabilul, trotuarele și in general orice spațiu in care incape o mașina. Alte sute de mașini graviteaza zeci de minute in jurul Cetații și al cartierelor…

- Un focșanean, in varsta de 33 de ani, conducator al unui autovehicul Toyota, a ajuns cu mașina in spațiul verde din dreptul benzinariei Mol, de la ieșirea din Focșani spre Golești, și s-a oprit intr-un copac, in cursul dupa amiezii de vineri. Mașina, care transporta tamplarie pentru…

- Traficul rutier va fi restricționat sambata și duminica in zona Arcului de Triumf pentru antrenamentele generale de Ziua Naționala a Romaniei, precum și saptamana viitoare in ziua paradei militare de 1 Decembrie.

- Degeaba incearca dezvoltatorii sa-si linisteasca potentialii clienti speriati de preturile mari la locuinte si de creditele tot mai scumpe, din cauza cresterii ROBOR. Bogdan Ivan, secretar general al Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari: „Vom adapta ofertele noastre cu locuri de parcare. Noi il consideram…

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Cea mai mare placinta cu dovleac si scortisoara din aceasta toamna, lunga de 15 metri, va fi atractia "Festivalului dovleacului cu scortisoara", care va avea loc, in weekend, in Parcul IOR, Bucuresti.

- Au ramas fara singurul spatiu verde dintre blocuri. Iesenii din cartierul Nicolina II sunt nemultumiti ca preotul Ionel Roata, parohul Bisericii Sf. Antonie cel Mare, a ordonat o serie de lucrari privind imprejmuirea unui teren situat in apropierea strazii Frumoasa. Terenul, in suprafata de 2463 metri…

- ”Dorel” cu Jeep-ul pe spațiu verde, langa Piața Iuliu Maniu. Asa se respecta banii comunitații Alba Iulia”, ne scrie un cetațean suparat pe șoferii care parcheaza in continuare, pe unde-i taie capul. Albaiulianul a trimis și poze cu situația surprinsa marți dimineața, astfel incat șoferul certat cu…

- River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de…

- Conform programului tras la xerox dupa cel al turului Superligii, Politehnica va juca in runda a II-a a Cupei Romaniei cu Steaua, pe teren propriu. Meciul din Superliga a fost unul deosebit, la capatul caruia oaspetii au castigat cu 47-20, iesenii aducandu-si si ei contributia. Din pacate, a fost cam…

- Politistii locali au aplicat 1.333 de sanctiuni contraventionale, in suma totala de 62.794 lei, in perioada februarie – octombrie 2017. In ciuda amenzilor usturatoare, multi soferi continua sa isi parcheze masinile pe unde apuca.

- Un barbat de 42 de ani din Bucuresti a fost plasat sub control judiciar de catre magistratii Judecatoriei Sector 2 dupa ce politistii l-au prins de trei ori la volan cu alcoolemie mare. Dupa prima fapta, barbatul avea permisul suspendat, fiind cercetat si pentru coducere pe drumurile publice avand suspendata…

- UPDATE: Soferul a fost arestat de politisti. Barbatul este acuzat de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a fost prezentat in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Citeste si ANCHETA la…

- Cupa Romaniei, competitie menita sa umple calendarul rugbiului intern si in perioadele cand echipa nationala are meciuri test, a inceput in acest week-end cu clona primei etape a Superligii, cu singura diferenta ca echipele au fost obligate sa foloseasca mai multi tineri. Din pacate pentru rugbiul…

- Ion Constantinescu este noul director interimar al Metrorex, in urma deciziei Consiliului de Administrație al Metrorex, din 3 noiembrie. Numirea lui Ion Constantinescu in funcția de director interimar al Metrorex vine dupa demiterea lui Marin Aldea . Ministrul Transporturilor a decis demiterea lui…

- Activitatile de ecosistem din cadrul Nokia Romania au cuprins echiparea cu laboratoare a sapte universitati din Timisoara, Arad, Cluj si Bucuresti, sustinerea de cursuri si laboratoare de catre profesionisti din cadrul companiei in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare,…

- Brașovencele de la Corona Brașov au pierdut la masa verde doua partide, unul in prima liga, altul in liga a doua. Daca la meciul de liga secunda nu au contestat decizia, la cel din prima liga amenința federația cu instanțele civile! Dupa un start aproape perfect de campionat, patru victorii in cinci…

- In luna noiembrie a anului trecut, primarul Robu le spunea timișorenilor care locuiesc in Lipovei ca in 2017 incepe amenajarea complexului sportiv, care ar urma sa aiba mai multe terenuri de sport, dar și doua bazine de inot. Atunci a fost gasit terenul, o parcela de 11.055 de metri patrați…

- La data de 25 octombrie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau, in urma exploatarii unor date de interes operativ, au identificat principalul banuit de comiterea a sase infractiuni de inselaciune, un barbat de 41 de ani, din Bucuresti.

- Dupa mai mulți ani de așteptare cele doua Poli de Timișoara se intalnesc intr-un meci oficial, despre care mulți spun ca nu ar fi trebuit sa aiba loc. Cele doua echipe sunt in momente diferite, ACS Poli vine dupa un meci dezastruos, un 7 – 0 incasat de la FCSB, pe fondul nemulțumirilor…

- Caz incredibil în Bacau unde un agent care mergea la un caz a fost nevoit sa sune la 112 pentru ca vehiculul s-a stricat. Iar superiorii i-ar fi spus sa se descurce. “Cu mașina de poliție stricata. Așa se face intervenția la 112, prin tractare”. Aceasta înregistrare a…

- Peste doua mii de pompieri cu patru sute de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteorologice. Pana acum au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta si s-au verificat cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce…

- Peste doua mii de pompieri cu patru sute de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteorologice. Pana acum au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta si s-au verificat cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce inundatii.…

- Seria parcarilor neregulamentare ”sancționate” de cetațeni continua la Alba Iulia, de aceasta data cu o parcare ”meseriașa” intre blocuri. Un cititor al publicației ziarulunirea.ro a surprins in imagini ”isprava” unui șofer din Alba, care a reușit sa-și parcheze mașina și pe trotuar și pe spațiul…

- Un magazin Mega Image din Sectorul 4 al Capitalei a fost amendat de politistii locali pentru depozitarea de gunoaie in spatiul comun de la parterul unui bloc, aflat pe Bulevardul Giurgiului. Locatarii s-au plans de mirosul insuportabil, de cantitatea tot mai mare de gunoaie, dar si de existenta gandacilor.

- Luni, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung l-au identificat pe D.Sorin, de 60 de ani, din municipiul Bucuresti, care conducea un autoturism, pe raza municipiului Campulung, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatului i-au fost recoltate probe biologice…

- Juriștii de la Compania Nationala de Investitii au dat aviz favorabil documentatiei arenei "cainilor" pentru Euro 2020, care va fi amplasata in locul velodromului. Cea mai mare controversa a planului de demolare și constructie a celor 4 arene din București, pentru proiectul Euro 2020, noul stadion…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca în ziua de 14 octombrie 2017, când se marcheaza Hramul orasului Chisinau, va suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfânt, în perimetrul strazilor Ismail - Mihai Viteazul, în legatura cu organizarea pe bulevardul…