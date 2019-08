Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american A$AP Rocky a declarat joi la un tribunal din Suedia ca a incercat sa evite altercatia din centrul capitalei Stockholm in urma careia a fost retinut si acuzat de agresiune, relateaza Reuters.

- Guvernul suedez a respins vineri criticile formulate de presedintele american Donald Trump, care i-a acuzat pe oficialii de la Stockholm ca nu au intervenit in favoarea rapperului american ASAP Rocky, detinut...

- Rapperul american ASAP Rocky a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii suedezi dupa un incident petrecut la sfarsitul lunii iunie cand artistul in varsta de 30 de ani a fost implicat intr-o altercatie pe o strada din Stockholm si va ramane in detentie pe perioada procesului, relateaza dpa, Reuters…

- Rapperul american A$AP Rocky, pentru care presedintele Donald Trump spunea in urma cu cateva zile ca este pregatit sa garanteze personal, a fost pus sub acuzare pentru agresiune in Suedia potrivit news.roAnuntul a fost facut joi de procurori. Ei au precizat ca artistul va ramane in custodie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sambata ca este gata sa garanteze personal pentru rapperul american ASAP Rocky, detinut in Suedia, si ca i-a spus acest lucru premierului suedez, informeaza AFP si dpa. "Am avut o convorbire telefonica foarte buna cu premierul suedez, Stefan Lofven,…

- Rapperul american A$AP Rocky, arestat miercuri in Suedia, ar urma fie retinut inca cel putin doua saptamani pentru a fi anchetat in legatura cu o prezumtiva agresiune, a informat joi procuratura suedeza - ceea ce ar periclita turneul sau european, informeaza Reuters. Cantaretul, producatorul si modelul…

- Rapperul american ASAP Rocky a fost arestat miercuri dimineata pentru o agresiune prezumtiva ce ar fi fost comisa in timpul unei altercatii in capitala Suediei, au anuntat procurorii din aceasta tara, citati de Reuters, potrivit Agerpres. Cantaretul, producatorul si modelul american, in varsta…