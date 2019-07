Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul general al Rusiei a cerut marți reacționarea "cu severitate" la orice manifestație neautorizata, în condițiile în care opoziția negociaza cu autoritațile organizarea unui nou protest, pentru a cere accesul reprezentanților sai la alegerile locale din septembrie, scrie…

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…

- Politia rusa a arestat sambata zeci de persoane care participau la o manifestatie neautorizata in fata primariei din Moscova cerand alegeri libere, informeaza France Presse. Opozitia rusa a chemat la manifestatie pentru a protesta impotriva respingerii candidaturilor reprezentantilor sai…

- Opozitia a cerut desfasurarea acestei manifestatii dupa ce autoritatile au invalidat inregistrarea a 30 de candidati la alegeri pentru conducerea Moscovei. Scrutinul este prevazut pentru luna septembrie.

- Comisia Electorala moscovita a autorizat sa participe 216 candidati, in timp ce alti 27 au fost exclusi din acest scrutin prevazut sa aiba loc in septembrie si pentru care opozitia rusa s-a mobilizat puternic. In jur de 50 de candidati asteapta inca o decizie oficiala asupra cazului lor.Aflat…

- Manifestatia, neautorizata, a fost organizata de un grup de candidati, printre care aliati ai opozantului si bloggerului anticoruptie Aleksei Navalnii.Protestatarii ii reproseaza Comisiei Electorale a Federatiei Ruse ca blocheaza intentionat candidaturile opozantilor si independentilor…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anuntat joi ca doreste instalarea in capitala Rusiei a peste 200.000 de camere video dotate cu tehnologie de recunoastere faciala, relateaza EFE. "Anul acesta vom anunta...

- PSD si PNL au obtinut ambele cate 25,7- dintre voturile exprimate la scrutinul de ieri, Alianta 2020 USR PLUS obtinand 23,9-, potrivit rezultatelor finale ale exit poll-ului CURS-Avangarde prezentat de Antena 3, aseara, la ora 23.00. Totusi, Marius Pieleanu (CURS-Avangarde) a precizat ca PNL a avut…