- Avand in vedere discuțiile din spațiul public referitoare la declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitații naționale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Roman de Informații, Biroul de informare și relații publice este…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Confruntat in ultima perioada cu atacuri dure privind existenta unor protocoale de colaborare cu procurorii DNA, Serviciul Roman de Informatii a decis ca prezentarea raportului sa fie facuta in spatele usilor inchise, departe de ochii curiosilor. Astfel ca, dupa un an marcat de scandaluri si dezvaluiri,…

- "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii…

- Conducerea Ministerului Public a transmis marti protocoalele clasificate dintre SRI si institutiile judiciare Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, spre informare si analizeaza aspectele legale cu privire la procedura de declasificare a acestora. “Avand in vedere decizia luata…

- Parchetul General a transmis, marți, ministrului justiției Tudorel Toader și Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) protocoalele clasificate incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI). “Avand in vedere decizia luata astazi (marți – n.r.) de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind…

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, informeaza Agerpres. Administratia Prezidentiala a anuntat saptamana trecuta ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea ...

- Augustin Lazar, procurorul general, a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- CSAT se reuneste astazi la pranz in sedinta la Palatul Cotroceni, sub conducerea preedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi se afla subiecte referitoare la activitatea de anul trecut a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale si principalele obiective pentru 2018. Activitatea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc incepand cu…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii...

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii, precum si informatii despre existenta acestora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Prim-ministrul Viorica Dancila va solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informații și DNA, precum și cu alte instituții ale statului. Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- 'Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Serviciul Roman de Informații a decis sa marcheze Ziua Internaționala a Femeii intr-un mod inedit. Mesajul transmis de SRI pe contul sau de socializare a starnit multe zambete. Continuand tradiția mesajelor inedite, Serviciul Roman de Informații a deci sa marcheze Ziua Internaționala a Femeii intr-un…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare. Condiții de inscriere: ・ Absolventi de studii superioare, cu examen…

- Curtea Constitutionala a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Legea 51/1991. Actul normativ priveste securitatea nationala a Romaniei, judecatorii CCR considerand problematica sintagma „aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor…

- George Maior, ambasadorul roman in SUA, a declarat, marti, dupa cele sase ore de audiere in Comisia SRI, ca si-a sustinut punctul de vedere in legatura cu legalitatea si felul in care s-a transformat Serviciul Roman de Informatii intr-o institutie puternica a statului, informeaza News.ro . “A trecut…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca Serviciul Roman de Informatii (SRI) si-a inceput „revenirea la misiunea sa esentiala” si saluta pe aceasta cale deciziile luate de actual sef al Serviciului, Eduard Hellvig.

- Interceptarile prezentate de Realitatea TV, marți, par sa mute atenția scandalului de la DNA Ploiești catre SRI dupa ce procurorul Mircea Negulescu discuta cu Vlad Cosma despre ce șefi din Serviciul Roman de Informații l-ar fi ajutat pe Sebastian Ghița sa fuga, scrie Romania Libera. Deși inregistrarile…

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), se arata intr-o analiza a Asociației Promo-LEX.

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza un atac foarte dur la adresa jurnalistului Dan Turturica și a postului Digi24, dupa ce numele acestuia apare intr-un dosar la DNA, ca intermediar al șpagii dintre Ionel Arsene și Horia Georgescu. Ciutacu susține ca Turturica este doar o unealta a sistemului, iar…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana diseara, la ora 22:00 in toata țara. „In cursul zilei de astazi sunt pregatite sa acționeze peste 13.000…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, traficul aerian se desfasoara normal. Se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta. Nicio cursa nu este anulata și nu se inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo. Pistele, platformele și caile de rulare a aeronavelor sunt deschise…

- Acțiunea de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul securitații și sanatații in munca la desfașurarea activitaților cu articole pirotehnice, in anul 2017 a constat in efectuarea a 8 controale, nedescoperindu-se deficiențe. Acțiunea de control privind verificarea respectarii prevederilor…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a declarat aseara, la TVR, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, nu va solicita niciunei institutii a statului roman aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau. De obicei, premierul cerea informatii de la SRI pentru a se asigura ca ministrii alesi nu…

- Avand in vedere condițiile meteo din aceasta perioada, Politia Romana va recomanda sa adaptati permanent viteza la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata, zapada sau mazga, trebuie sa circulati…

- Serviciul Județean de Ambulanța Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție vacante de statistician medical debutant. Conditiile pentru ocuparea funcției sunt diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii și…

- Un grup de cercetatori germani sustine ca, in pofida criptarii, hackerii pot accesa informatiile din grupurile de discutii ale aplicatiei WhatsApp. Mai multi cercetatori germani din domeniul securitatii cibernetice au anuntat in cadrul conferintei pe teme de securitate Real World Crypto, care…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…

- Primaria comunei Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere executie vacante, dupa cum urmeaza: sef serviciu Politia Locala; politist local, clasa III, grad profesional superior Serviciul Politia Locala Compartiment…