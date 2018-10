Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 4 octombrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 317 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Potrivit Administratiei Prezidentiale, inca de la demararea, in urma cu mai bine de un an, a procedurilor…

- Inspectia Judiciara (IJ) spune ca o echipa de inspectori a mers vineri la Sectia parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru solutionarea lucrarilor de inspectie vizand activitatea procurorilor militari care instrumenteaza dosarul violentelor din…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va discuta in ședința de miercuri Regulamentul privind numirea, continuarea activitatii si revocarea procurorilor cu functii de conducere si de executie din cadrul Sectiei pentru investigarea infracțiunilor din Justiție.Legea pentru modificarea…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins marti una dintre actiunile discplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Marius Iacob. El era acuzat de IJ ca a delegat un procuror sef serviciu, respectiv pe Carmen Simona…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Ministerul Publice face vineri precizari in legatura cu cele doua protocoale incheiate in 2016 cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), spunand ca cel care are caracter secret si-a incetat efectele in martie anul trecut, iar procedura de declasificare a lui a fost deja inceputa, fiind informati atat…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 19 iulie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor.Ca urmare a reexaminarii, la data de 12 iulie…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarile formulate de PNL si USR, dar si de catre presedintele Klaus Iohannis asupra Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce, la sfarsitul lunii iunie, Senatul, in calitate de for decizional, a respins…