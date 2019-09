Parchetul General preia dosarul cu plangerile BEC pentru fals in declarații. Plangerile vizeaza semnaturile cu care mai mulți candidați la prezidențiale s-au inscris in cursa electorala. Plangerea Biroului Electoral Central a fost inregistrata, miercuri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, insa avand in vedere ca dosarul cuprinde un volum mare de documente, va The post Parchetul General preia dosarul semnaturilor pentru prezidențiale. BEC, plangere penala impotriva a opt candidați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .