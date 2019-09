Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General anunța, oficial, ca in dosarul privind moartea Adrianei, fetița de 11 ani din Dambovița, au fost efectuate, in cursul zilei de marți, percheziții domiciliare la casa olandezului, dar și in apartamentul inchiriat de barbat in Romania.Guvernul le face pe plac…

- „Manualul pedofililor”. Informații cutremuratoare ies la iveala despre cetațeanul olandez care ar fi omorat-o pe Adriana, copila de 11 ani din Dambovița. Cum a reușit barbatul sa iși asunda atat de bine pornirile criminale.

- Procurorul general, Bogdan Licu, a declarat marți ca Parchetul General a preluat dosarul morții Adrianei deoarece exista suspiciuni potrivit carora activitatea olandezului s-ar fi desfașurat pe raza mai multor județe, subliniind ca barbatul a fost de cel puțin patru ori in Romania.„Incepand…

- Dosarul penal deschis privind moartea Adrianei ar putea fi inchis avand in vedere decesul olandezului, principalul suspect, insa anchetatorii vor continua verificarile pentru a afla istoricul sau, au precizat surse judiciare. Primele rezultate il leaga pe olandez de Adriana, insa urmeaza percheziții.Surse…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca a preluat cazul fetei de 11 ani din Gura Sutii disparuta vineri dupa ce a plecat de la scoala si gasita duminica moarta pe un camp din apropierea localitatii. "Avand in vedere complexitatea cauzei, respectiv elementele de extraneitate, precum si desfasurarea…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca exista un suspect principal, un cetatean strain, in cazul fetitei de 11 ani din comuna Gura Sutii, disparuta vineri si gasita decedata duminica, pe un camp la iesirea din localitate. "Datele de…