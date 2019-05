Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorilor de ședința care reprezinta Ministerul Public in diferite dosare din instanța, incearca sa anuleze dreptul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) de a retrage cai de atac in dosarele unde aceasta Secție are competența. In concret, dupa inființarea SIIJ aceasta The post Parchetul General incearca sa blocheze dreptul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție de a retrage cai de atac in dosarele unde are competența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…