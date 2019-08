Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2007-2018 au fost soluționate 2694 cazuri de infracțiune de trafic de minori, transmite Parchetul General. Raspunsul vine in urma interpelarii adresate de catre deputatul USR, Claudiu Nasui, Ministerului Justiției.„In perioada 2007-2018 au fost soluționate 2694 dosare avand ca…

- Inspectoratul de Poliție din Iași se confrunta cu 99 de cazuri de dispariție, dintre care 27 de persoane sunt minore și 72 majore. Persoanele sunt date disparute din anul 1999 pana in prezent. Majoritatea reprezinta plecari voluntare.

- Principalul suspect in cazul uciderii celor doua fete din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de viol si trafic de minori. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul Alexandrei, fata disparuta la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa, a fost dus, sambata, la…

- Ministerul Finanțelor nu a publicat in luna iunie execuția bugetara pe luna de dinainte, continuand astfel obiceiul din ultima perioada de intarziere a afișarii acestor date. Singura informație care a ieșit in spațiul public este aceea ca la cinci luni deficitul bugetar (cheltuieli minus venituri) a…

- Saptamana trecuta, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7 perchezitii domiciliare, in judetul Dolj, la persoane banuite de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. Potrivit Politiei Romane, in urma perchezitiilor,…

- O tanara si un barbat din Galați au fost trimisi in judecata pentru trafic de minori dupa ce, in 2015, fata - adolescenta - a nascut, dar in loc sa ia copilul acasa, s-a hotarat sa faca altceva.

- Din informațiile primite pana in prezent de la DSPMB, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Grigore Alexandrescu au fost internați 5 copii nascuți prin cezariana la Spitalului Clinic de Obstetrica și Ginecologie ”Prof. Dr. Panait Sarbu”, in perioada 25.03.2019-30.04.2019, cu posibile infecții…