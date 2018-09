Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General precizeaza, marti, referitor la declaratiile ministrului Carmen Dan, ca declasificarea documentelor din dosarul violentelor la mitingul din 10 august este necesara pentru ca acestea sa fie depuse la dosar si sa poata fi consultate de parti, subiecti procesuali si avocatii acestora.

- La cateva ore, practic, dupa ce ministrul de Interne facea unele referiri la anchetarea sefilor Jandarmeriei Romane in cazul incidentelor violente aparute la protestul din 10 august, reprezentantii Parchetului General au dat o replica. Concret, prin intermediul unui comunicat de presa se transmite ca…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca nu a aflat inca de unde a aparut protocolul secret semnat de Ministerul Public și SRI, publicat de Darius Valcov: ”Știm ca l-a pus Valcov pe pagina de Facebook, dar de unde i-a venit lui Valcov? Cine i l-a adus?”. Parchetul General a deschis un…

- Uniunea Salvați Romania, a transmis, luni, pe Facebook ca ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa raspunda la mai multe intrebari despre mitingul din 10 august. Partidul ii cere ministrului declasificarea raportului prezentat, „ in caz contrar va ataca decizia in instanța”."Carmen Dan…

- Ministrul de interne, Carmen Dan, le-a transmis celor care au inhalat gaze lacrimogene de la jandarmi in Piata Victorie, la protestul de pe 10 august, ca exista o lege care reglementeaza folosirea acestui arsenal al fortelor de ordine, in timp ce aruncatul cu pietre in oamenii legii este ilegal.…

- Procurorii militari au inregistrat, pana in prezent, 206 plangeri depuse de catre protestatari impotriva jandarmilor, acestia fiind acuzati ca ar fi intervenit intr-un mod abuziv la mitingul din 10 august. Totodata, procurorii au efectuat 81 de audieri, conform Mediafax. „In urma activitatilor desfasurate…

- Liderul liberal Alina Gorghiu, intr-o postare pe Facebook, spune ca social-democrații vor raspunde pentru acțiunile violente din Piața Victoriei. Afirmațiile liderului PNL vin in contextul in care ministrul de Interne a fost citat de parlamentari pentru a raspunde intrebarilor legate de evenimentele…