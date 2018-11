Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General publica, pe site-ul institutiei, documentele care arata criteriile, conditiile si documentele pe care Ministerul Justitiei le-a solicitat lui Augustin Lazar, in aprilie 2016, cand a candidat pentru functia de procuror general, pentru a demonstra ca procedura a fost legala.

