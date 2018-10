Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General anunța, la 3 ani de la incendiu, ca in cauza disjunsa din dosarul Colectiv se fac cercetari pentru ucidere din culpa in forma agravata, abuz in serviciu și neglijența in serviciu, privind intervenția autoritaților și acordarea primelor ingrijiri medicale la locul incendiului, respectiv…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi pentru AGERPRES ca toate numirile facute de Guvern privind consulii generali au respectat prevederile legale. Precizarea ministrului vine in contextul in care Parchetul General a inceput o urmarire penala in rem, dupa o plangere…

- Plenul Camerei Deputaților a respins miercuri inființarea comisiei de ancheta privind modul in care autoritatile statului roman au pus in aplicare prevederile Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum și cea privind reprimarea protestului pasnic antiguvernamental…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a prezentat joi la Parchetul General, unde a depus o plangere penala in legatura cu interventia in forta a jandarmilor la protestul din 10 august din Piata...

- Parchetul General a anuntat in urma cu o saptamana ca a preluat ancheta privind intervenția jandarmilor, precizand ca se dorește investigarea unitara a cauzei, existand plangeri pe numele ministrului de interne, al prefectului și al conducerii Jandarmeriei. Ancheta se desfasoara insa cu incalcarea…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus marti ca Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General sa preia de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetul General a preluat de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar ancheta in dosarul privind modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.…

- Ancheta in cazul interventiei jandarmilor la protestul diasporei din 10 august ar putea fi preluata de Parchetul General de la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. "Analizam posibilitatea preluarii anchetei de…