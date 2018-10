Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a decis clasarea dosarului penal deschis dupa ce un protestatar #rezist a depus o sesizare pe tema intrarii lui Tudorel Toader in randul notarilor publici. Surse judiciare au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca dosarul a fost inchis dupa doar trei saptamani, pe motiv ca fapta nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, referindu-se la abuzurile din Justitie, ca "sistemul nu se da dus" si a dat exemplul celor doua anchete pe care Parchetul General le-a declansat impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si respectiv…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți seara, la Antena 3, care este soluția pentru salvarea celor care au fost condamnați in baza anchetelor derulate nelegal cu ofițerii SRI, transformați in „organe de cercetare penala speciale” prin ordonanța data de Guvernul Cioloș. In 2016, Guvernul…

- Procuroarea propusa de ministrul justiției, Tudorel Toader, pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție, Adina Florea, a explicat, pentru Antena 3, situația privind ancheta Parchetului General la unitatea de unde provine, Parchetul Curții de Apel Constanța, in legatura cu dispariția unui exemplar…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…

- Procuroarea DNA, Florentina Mirica, protejata Laurei Codruța Kovesi, si-a depus candidatura pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca procurorul-sef ce va urma la DNA va trebui sa reorganizeze Directia in acord cu noile legi…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, ca, pana in acest moment, nu a primit nicio candidatura pentru ocuparea postului de sef al DNA, insa este convins ca luni, ultima zi de inscrieri, vor veni procurori care sa-si depuna dosarul. Ministrul a lasat sa se ințeleaga, insa, ca procedura…