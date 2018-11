Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatorul mesaj: Am aflat abia dupa o saptamana de suspans ca ordonanța de clasare invocata de ministrul justiției…

- Decizia de miercuri a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a starnit un val de nemultumire la nivelul societatii civile. Daca aseara au avut…

- Raluca Pruna precizeaza, in calitate de ministru al justitiei care a facut propunerea de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca la momentul formularii propunerii acesta "indeplinea toate criteriile formale".…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 17 octombrie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazar, a transmis domnului Victor Ciorbea, Avocatul…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de 9 octombrie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), domnul Augustin Lazar, a participat la deschiderea seminarului Cooperarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat in urma cu putin timp declansarea procedurii legale de evaluare a activitatii manageriale desfasurate de procurorul general Augustin Lazar. Decizia vine in urma scandalului generat de protocoalele de colaborare intre Parchetul General si SRI. “Declansez…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Avand in vedere dezbaterile din spațiul public privind tipul gazelor lacrimogene folosite de catre Jandarmeria…