- Protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii, va fi declasificat. Anuntul a fost facut in aceasta seara de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.La…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul General…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Roman de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului incheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din partea acestei institutii.

- Cresa "Alba ca Zapadaldquo;, Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada determinata, a functiei contractuale temporar vacante, de asistent medical ndash; Compartiment Sanitar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- Conditiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor scolare in 38 de unitati de invatamant din judetele Arges (19), Braila (4), Vrancea (4), Galati (3), Vaslui (3), Mehedinti (2), Alba (2) si Valcea (1), potrivit informatiile furnizate de inspectoratele scolare judetene vineri…

- In perioada 2013-2014, in care protocolul SRI- Parchetul General functiona si Serviciul putea face interceptari pentru parchete, SRI mentiona, in rapoartele de activitate, "obtinerea de rezultate semnificative, concretizate in trimiteri in judecata, arestari si condamnari".

- Persoanele care vor sa afle cat au de plata la Fisc nu pot afla aceste informații, in condițiile in care, de cateva zile, situl Fiscului este blocat. Și nu ar fi pentru prima data cand se antampla acest lucru. In condițiile date, contribuabilii nu au acces la somațiile emise de Fisc, la deciziile acestora.…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent ndash; Compartimentul Audit din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ovidiu,…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Disciplina in Constructii ndash; Urbanism ndash; Amenajare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului…

- Primaria Comunei Pestera, Judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice de executie temporar vacante, de politist local, clasa III, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Politie Locala. Conditiile specifice necesare in…

- Serviciul Roman de Informatii vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI, acesta anuntand ca directorul Serviciului, Eduard Hellvig, va veni in Comisia de Control inainte de desecretizare.

- Primaria Municipiului Mangalia, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier, clasa I, grad profesional principal ndash; Compartimentul Evidenta Persoanelor; consilier juridic, clasa…

- In evidentele A.J.O.F.M Teleorman, potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici, la acesta data sunt disponibile 191 locuri de munca vacante. Din cele 191 locuri de munca, 11 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 59 pentru studii medii si postliceale, 34 pentru muncitori calificati…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ca luni dimineata va cere Ministerului Public desecretizarea protocolului cu Serviciul Roman de Informatii, daca solicitarea formulata in acest sens de catre premierul Viorica Dancila nu se refera explicit si la protocolul SRI…

- Presedintele Comisiei de control a SRI, Claudiu Manda, a declarat vineri, pentru mediafax.ro, ca membrii comisiei vor discuta in urmatoarea sedinta daca vor cere SRI desecretizarea protocolului denuntat dintre Serviciu si Parchetul General, adaugand ca are nevoie de acesta numai pentru raport.

- Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva. Magistratii Tribunalului Bucuresti…

- Catalin TOLONTAN, jurnalist: DOCUMENT: Ministerul Justiției recunoaște catre Parlament ca ”doar 2% dintre inculpați sunt achitați definitiv, un procent excepțional de redus comparativ cu alte state”! Argumentele lui Tudorel Toader despre acuzarea și pedepsirea nevinovaților sunt contrazise…

- Liceul Teoretic "Carmen Sylva" din Eforie Sud, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de administrator financiar ndash; contabil sef. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Mai mulți procurori și polițiști de la DNA sunt acuzați de abuzuri intr-un memoriu depus la Ministerul Justitiei, CSM si Parchetul General. Presedintele Fundatiei EurHONEST, Florin Ghiulbenghian, sustine ca mai multe dosare deschise dupa diverse denunturi au fost clasate ilegal. In dosarele mentionate…

- Comisia SRI este interesata sa aiba dialog cu Sebastian Ghita, existand conditiile tehnice si legale pentru acest lucru, a declarat, marti, presedintele acestui for, senatorul PSD Claudiu Manda.

- Afaceristul fugar Sebastian Ghița a aparut luni seara la Romania TV, postul fondat de el, pentru a spune ca puterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, este ”efemera”. Ghița s-a intrebat și „Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi?” aratand ca „Nu au scapare cei de la Parchetul General!”. „Ma intreb daca Augustin…

- Dosare penale – infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice La data de 9 februarie a.c., polițiștii focșaneni au identificat un barbat, de 20 ani, din comuna Slobozia Bradului, banuit ca, la data de 9 octombrie 2017, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului…

- Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de sef birou ndash; Biroul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, judetul Constanta.…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de raspunderea penala.

- Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au acționat pe soselele bihorene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identificarea si tragerea la raspundere a celor care incalca prevederile legale sau comit infractiuni…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de promovare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judetul Constanta. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situatii de urgenta si…

- ISU Dolj anunta ca in Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, a fost publicata Legea nr.28/2018 pentru completarea Legi307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care impun afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, ...

- Cei care nu isi doresc sa iasa la pensie conform limitei de varsta se pot pensiona anticipat, urmand a beneficia de pensie de pensie anticipata partiala. Care sunt, insa, condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca cei care opteaza pentru o astfel de pensie?

- Valentin Riciu, consilier al ministrului Afacerilor Interne, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din functie. Decizia, dupa ce Parchetul General a anuntat ca acesta ar fi vizat in trei dosar penale, nefiind insa inceputa urmarirea penala in personam.

- Institutia Prefectului ndash; Judetului Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Serviciului juridic achizitii. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- Primaria Orasului Harsova, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere, vacante, de sef serviciu Serviciul Tehnic, Administrativ, intretinere si Reparatii. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Eugen Stoina, procurorul DNA care a provocat, joi, un accident rutier in București avea o alcoolemie de 3.02 la mie alcool in sange, ceea ce inseamna ca era aproape de coma alcoolica, au declarat surse pentru Sursa Zilei. Stoina este cercetat penal de Parchetul General – Secția de Urmarire Penala și…

- Primaria Orasului Techirghiol, Judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de muncitor calificat, treapta profesionala I conducator auto pe microbuzul scolar in cadrul Formatiei Salubrizare Parc Auto. Conditiile…

- Scoala Gimnaziala Nr. 1, Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de contabil sef 0,75 norma in cadrul Compartimentului Financiar contabil. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost chemata in acesta dimineața la Parchetul General pentru a fi audiata in dosarul in care a facut plangere susținand ca a gasit in casa in care locuia un microfon.

- Iata tot ce trebuie sa stie despre cum se intra in concediu de maternitate 2018. Concediu de maternitate 2018 – Durata Concediul are o perioada fixa de 126 de zile, ce se imparte in mod egal intre concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie (adica 63 pentru fiecare, dar pot…

- Contractul de delegare a serviciului de iluminat public din Bucuresti dintre Primaria Generala si SC Luxtenlighting Company SA a fost incheiat in decembrie 1997, cu respectarea prevederilor legale in vigoare de la acea data, precizeaza reprezentantii primariei intr-un comunicat remis presei.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: inginer I; 2 posturi ingineri debutanti;Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- VOUCHERE DE VACANTA, TICHETE DE VACANTA 2018. Voucherele de vacanta sunt limitate la 1.450 lei, ca o singura indemnizatie de vacanta si se acorda “salariaților din instituțiile și autoritațile publice”, si nu “personalului contractual și funcționarilor publici”. Dreptul la voucherul de vacanta se…

- Scoala Gimnaziala Nr. 18 "Jean Bart", Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de bibliotecar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor ndash;…

- Primaria comunei Agigea, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de conducere executie vacante, dupa cum urmeaza: sef serviciu Politia Locala; politist local, clasa III, grad profesional superior Serviciul Politia Locala Compartiment…

- Parchetul General a finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA pentru vatamare corporala din culpa, informeaza un comunicat al Ministerului Public, redat de HotNews.ro. Decizia vine intr-un dosar privind un incident ...