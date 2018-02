Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia de clasare a dosarului Microsoft, Parchetul General a decis sa faca urmatoarea mutare. Astfel, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca efectueaza o analiza jurisprudențiala și doctrinara asupra indeplinirii condițiilor legale de promovare a unui recurs in interesul…

- Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs în interesul legii privind prescriptia raspunderii penale în dosarul Microsoft, în care sapte fosti ministri au

- Procurorul General, Augustin Lazar, verifica daca va putea inainta instanței supreme un recurs in interesul legii in mega dosarul Microsoft. In acesta cauza complexa multe fapte s-au prescris. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mihaela Iorga Moraru care a verificat documentele din acesta cauza.

- Parchetul General a anuntat luni ca efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale. Anuntul vine dupa decizia de clasare dispusa de DNA in dosarul…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Mare dezamagire pentru pentru tot poporul galatean care nutrea speranta ca o sa-l ajunga pe Dan Nica blestemul faptelor penale. iata ca Directia Nationala Anticoruptie a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca faptele comise in dosarul Microsoft de catre Dan Nica, Adriana Ticau si Alexandru…

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Noi detalii in dosarul „Microfonul”. S-a aflat identitatea celor care au gasit dispozitivul de inregistrare in apartamentul ministrului de interne, Carmen Dan, anunța Realitatea.net . Unul dintre cei care i-au facut ”verificarea” ar fi Catalin Coman, fost ofițer inMAI, pana in 2016, cand s-a pensionat.…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, pentru data de 12 martie 2018, primul termen de judecare a apelului in dosarul Traian Berbeceanu. Direcția Naționala Anticorupție a motivat in cateva zile apelul in timp ce DIICOT a avut nevoie de aproape 10 luni pentru a face același demers. „Dosarul…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Omul de afaceri Florian Walter a negat marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul deputat Eduard Martin i-ar fi cerut in anul 2008 sa retraga firma Romprest de la o licitatie organizata de Primaria Constanta pentru un contract de salubritate, castigat de compania Polaris.Florian…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, joi, la Parchetul Inaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a fi audiata in dosarul „Microfonul”. Carmen Dan anunța, la sfarșitul lunii noiembrie, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si ca a facut…

- Un nou termen in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost trimis in judecata alaturi de mai multe persoane. Ieri, Marius Dan Foitos, Angela…

- Fostul secretar de stat Mihnea Costoiu va fi cercetat in continuare de DNA sub control judiciar in dosarul "Cutezatorii", a decis marți Inalta Curte de Casație și Justiție. Mihnea Costoiu a facut o plângere la instanța suprema, prin care solicita ridicarea controlului…

- Tribunalul Militar București a decis miercuri ca dosarul in care sunt judecați pompierii Antonina Radu și George Petrica Matei sa fie trimis la Tribunalul București, pentru a fi reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpați patronii clubului și fostul primar Cristian Popescu-Piedone. …

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza agerpres.ro. Tiberiu Urdareanu…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu este așteptat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pentru a fi audiat in dosarul in care președintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influenței in scopul obținerii unor foloase necuvenite. Tiberiu Urdareanu este cel care…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la sfarsitul saptamanii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul „Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond. Procesul s-a amanat pe 11 decembrie pentru ca avocatii sa depuna cereri si diverse…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, le-a spus judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca s-a consultat cu avocatul si ca isi retrage apelul la decizia prin care a fost condamnata in luna martie 2017, in prima instanta, la trei ani de inchisoare cu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Direcția Naționala Anticorupție in dosarul Tel Drum, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. ...

- Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la instanta suprema vineri. Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum, Maria Vasii, avocata liderului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pronuntarea, anuntata pentru astazi, in dosarul de trafic de influenta in care sunt judecati fostii demnitari Gabriel Berca si Mihai Banu, precum si fiul celui din urma, Lucian Banu. O decizie in aceasta cauza va fi luata pe 5 decembrie, dupa cum a anuntat…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va discuta, marti, raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la solicitarea ministrului Tudorel Toader, informeaza news.ro.Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa".Pe 3 august, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul Baneasa, informeaza Agerpres.ro. Reamintim ca, pe 3 august, Puiu Popoviciu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. „Admite, in parte, plangerea formulata…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) saluta recentele cercetari facute de Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul numit generic „Crimele comunismului”, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.ROConcret,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus ca fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva, Ion...

- Procurorii Parchetului instantei supreme anunta, marti, ca in dosarul “Crimele comunismului”, in care se fac cercetari pentru infractiuni contra umanitatii desfasurate de regimul comunist impotriva participantilor la revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987, au fost audiate…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de "Crimele comunismului", instrumentat de procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii de infractiuni contra umanitatii cu…

- Dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare, a primit un nou termen de judecata. Judecatorii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru, din Inalta…

- Luni, la Înalta Curte de Casație și Justiție, are loc un nou termen în dosarul în care Ludovic Orban este acuzat de procurorii DNA ca ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara

- Pedepsele principale aplicate lui Puiu Popoviciu se justifica prin faptul ca acesta a fost "organizatorul din umbra" al ilegalitatilor din dosarul "Baneasa", potrivit motivarii sentintei prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat definitiv pe omul de afaceri la 7 ani de inchisoare…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au clasat dosarul deschis in iunie 2017, ca urmare a sesizarii DNA, cauza avand ca obiect infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare. Dosarul a fost deschis dupa ce DNA a sesizat procurorul general al Romaniei…

- Fostul ministru Valerian Vreme poate fi judecat in dosarul Microsoft, Inalta Curte de Casație și Justiție respingand excepțiile invocate de acesta, dosarul trecand astfel in faza judecarii pe fond.