- Andrian Candu și Pavel Filip au raspuns acuzațiilor ca Partidul Democrat ar persecuta primarii din Republica Moldova, invinuire reanimte de cazul primarului de Ghelauza, Nicoleta Malai, care recent a fost plasata din arest la domiciliu in arest preventiv.

- Ambasadorul Rusiei in Suedia va fi convocat de ministrul de Externe de la Stockholm pentru a oferi explicații in cazul tentativei de asasinare a fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale in Marea Britanie.

- La o conferința de presa dupa ce a ”caștigat” alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a comentat acuzațiile Londrei ca Moscova a fost in spatele atacului chimic din Salisbury, care a dus la otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, fiicei sale Iulia, și alți 20 de oameni. Potrivit liderului rus,…

- Procurorii de la Parchetul General decis sa claseze dosarul care continea plangerea depusa de un medic din Germania, care reclama ca presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ar fi facut fals in declaratii, au declarat surSe judiciare pentru...

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

Ancheta in cazul politistului Eugen Stan, agentul acuzat de pedofilie, continua la Parchetul General, in prezent nefiind puse sub urmarire penala alte persoane. In tot acest timp, politistul incearca sa scape de arest, contestand in fata magistratilor masura preventiva.

- Jurnalistul de investigație Alex Cautiș cred ca poveștile lui Elan Schwartzenberg despre relația acestuia cu fostul șef al Mossad sunt minciuni și ca omul de afaceri dat în urmarire generala folosește numele lui Meir Dagan pentru a scapa de

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Directorul FBI, Chris Way, a contrazis Casa Alba privind data la care a aflat de acuzatiile de violenta domestica aduse fostului consilier al lui Trump, Rob Porter, scrie CNN, potrivit news.ro.Wray a depus marturie, marti, ca FBI a informat Casa Alba in repetate randuri in legatura cu investigatia…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si…

- Dupa decizia de clasare a dosarului Microsoft, Parchetul General a decis sa faca urmatoarea mutare. Astfel, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca efectueaza o analiza jurisprudențiala și doctrinara asupra indeplinirii condițiilor legale de promovare a unui recurs in interesul…

- Vicepremierul rus responsabil de sport, Vitali Mutko, a declarat ca acuzatiile de dopaj institutionalizat in Rusia, formulate de Agentai Mondiala Antidoping (WADA), au fost "pur si simplu simplu dezmintite" de TAS. "Se poate spune ca nu a existat niciun sistem, nicio manipulare in timpul Jocurilor…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus verificari la DIICOT dupa relatarile aparute in presa legate de implicarea unui procuror, Marius Olteanu Felician, in musamalizarea unui caz in care politisti si ofiteri SRI erau clienti ai unei retele de trafic de minore.

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- ”Aceasta noua Constituție trebuie sa prevada, in mod obligatoriu, ca forma de guvernamant a Romaniei este monarhia constituționala, in baza Normelor Fundamentale ale Casei Regale a Romaniei, stabilite de ultimul Suveran legitim, Majestatea Sa Defuncta Regele Mihai I. Prerogativele viitorilor monarhi…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Caz cutremurator la Cumpana. O fetita in varsta de doar 5 ani ar fi fost maltratata de mama si bunica ei care ar fi obisnuit sa o lege, si de maini si de picioare, ca sa o tina departe de cele trei surori ale sale. Acuzatiile au venit din partea unchiului copilei, care a si filmat-o intr-o astfel de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, mentionand insa ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern. "Nu renuntam la acest proiect (privind statutul Casei Regale -…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Coalitia de guvernare a anuntat luni, oficial, ca va introduce impozitul pe venitul global. Afirmatia a fost facuta atat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cat si de seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care n-au dat insa niciun fel de detalii privind forma pe care o va imbraca actul normativ privind …

- Un fost procuror de la DNA Brașov este cercetat pentru represiune nedreapta, anunța Romania Libera. Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis ca Iulian Nica trebuie anchetat pentru infracțiunea specifica celor care abuzeaza de poziția lor. Nica este la al doilea dosar penal și va fi…

- Cercetare prealabila la Poliția Capitalei Poliția Capitalei. Foto: Agerpres. Ministrul de interne urmeaza sa înceapa o cercetare prealabila cu privire la eventuale abateri disciplinare în cazul actualului adjunct al sefului Politiei, chestorul Mihai Marius Voicu, si a chestorului…

- Raportul prezentat vineri de seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, premierului Mihai Tudose, arata ca 22 de politisti sunt cercetati disciplinar si a fost sesizat Parchetul General, dupa ancheta facuta in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Dupa inaintarea raportului catre premier,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au decis extinderea urmarii penale in cazul polițistului Eugen Stan, acuzat de pedofilie. Concret, anchetatorii vor sa afle daca acesta a fost ajutat de colegi astfel incat sa fie impiedicate sau ingreunate cercetarile anterioare,…

- Procurorul-sef al Sectiei de Criminalistica din Parchetul General, Romulus Dan Varga, a tras un semnal de alarma asupra eliminarii imaginilor video din lista posibilelor probe. "Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt extrem de importante in rezolvarea cazurilor complicate. Cazul baietelului…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara ca va accepta demisia ministrului de Interne Carmen Dan, daca aceasta si-o va inainta. El a spus ca ministrul de Interne l-a mintit in privinta propunerii de inlocuire a sefului Politiei din functie. Prezenta astazi la Parchetul General, Carmen Dan…

- Parchetul General a preluat, la solicitarea IGPR, cazul politistului pedofil. Procurorii vor verifica si modul in care a fost inchisa, in 2016, o ancheta in care acesta era acuzat ca a agresat o femeie, in uniforma.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 susține ca agenții Secției 18 Poliție au ascuns calitatea de polițist a lui Eugen Stan și au propus clasarea unei plangeri depuse impotriva lui de catre o femeie, care a reclamat faptul...

- Lovitura pentru medicii de familie: Medicamentele compensate ar putea fi prescrise de medicul specialist Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul…

- Aceștia au facut publica motivația deciziei de punere a medicului sub control judiciar, precizand ca anchetatorii nu au adus suficiente probe in privința unor capete de acuzare. Audierile in cazul medicului Mihai Lucan continua și saptamana aceasta. Pana acum, actualul ministru al Sanatații și predecesorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE...

- Mai multi parlamentari ALDE au declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea condusa de Calin Popescu-Tariceanu vrea sa isi pastreze ministerele in cazul in care propunerea premierului Mihai Tudose, de a se face o restructurare guvernamentala, ar avea loc.

- Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, acesta afirma ca a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

- Din documente se arata ca tatal și fratele femeii erau tutorii legali ai acesteia, insa aceștia au scapat-o de sub supraveghere. Citeste si Parintii criminalei de la metrou au viata grea. Ce se intampla cu ei dupa ce fiica lor a socat cu fapta sa o lume intreaga Deocamdata, in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind existenta…

