Parchetul General a decis DESECRETIZAREA protocolului cu SRI

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a socat astazi pe toata lumea. A decis ca procesul lui Mircea Cosma si Vlad Cosma sa fie reluat. In prima instanta, Mircea Cosma incasase 8 ani de puscarie, iar fiul sau, 5 ani de puscarie, ambele sentinte cu executare.Citește și: Cheltuieli URIASE…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Declarat deja nevinovat de Curtea de Apel Timișoara, viceprimarul Dan Diaconu a caștigat in fața ANI și la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspectorii de integritate au susținut ca acesta este incompatibil, deoarece ar fi fost și administrator al unei firme.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pana pe 4 aprilie sentinta in dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor."3407/1/2015…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Comunicat de presa privind solicitarea ministrului justitiei, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii (SRI). "In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei (...) a solicitat domnului Augustin Lazar, procuror…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Parchetul General a anuntat vineri ca 164 monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, sustrase din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in urma unor perchezitii efectuate in Austria si Germania. Potrivit unui comunicat remis vineri, Sectia de urmarire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, miercuri, redeschiderea unui dosar in care este vizat fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Dosarul fusese clasat de Parchetul General printr-o decizie din...

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Judecatoria Ploiesti a decis, marti, ca SC OMV Petrom SA, trimisa in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil a murit in urma inhalarii unor gaze de la sonda din Aricestii Rahtivani, sa plateasca daune morale de 135.000 euro si o amenda penala de 380.000 lei. Decizia nu este definitiva.…

- In perioada 05-09 martie 2018 se deruleaza saptamana educatiei juridice in scoli. Evenimentul este organizat de Ministerul Justitiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii si Inalta Curte de Casatie si Justitie in baza Protocolului de colaborare privind…

- Saptamana Educatiei Juridice | Judecatori, procurori si avocati, cu legea in scoli Mai multi angajati din domeniul juridic, printre care judecatori, procurori si avocati, vor sustine in scoli, in perioada 5 - 9 martie, cursuri de educatie juridica pe teme de interes pentru elevi si profesori, precum…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Imaginile aparute in presa , cele filmate de politisti in timpul descinderii, dar si actele care indicau adresa exacta trebuiau la care trebuiau sa ajunga mascatii sunt acum verificate de sefii celor care nu au stat prea mult pe ganduri si au intrat peste locatarii unui apartament dintr-un bloc din…

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta Curte…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie PICCJ a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au demarat cercetarile intr o cauza constituita in urma unei plangeri formulate dupa difuzarea inregistrarilor de la DNA Ploiesti. Sectia de urmarire penala si criminalistica…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Dupa decizia de clasare a dosarului Microsoft, Parchetul General a decis sa faca urmatoarea mutare. Astfel, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție anunța ca efectueaza o analiza jurisprudențiala și doctrinara asupra indeplinirii condițiilor legale de promovare a unui recurs in interesul…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Ministerul Public a lansat website-urile www.sipoca53.ro și www.sipoca54.ro, platforme online dedicate proiectelor europene…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar.- stire in curs de actualizare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare.A