Parchetul din Rusia vrea să ia copilul unui cuplu care a mers cu el la protest Parchetul rus a cerut marți decaderea din drepturile parintești pentru un barbat și o femeie care au participat la un protest din Moscova, la finalul lui iulie, împreuna cu copilul lor de un an, scrie AFP.



"S-a stabilit ca în 27 iulie cuplul a participat ilegal la o adunare neautorizata cu fiica lor de un an. În cursul adunarii, parinții au încredințat copilul unei terțe persoane, ceea ce a pus în pericol sanatatea și viața copilului", a anunțat Parchetul, într-un comunicat.



Drept urmare, Parchetul cere "decaderea din drepturile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

