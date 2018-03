Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire, praznuita de Sfanta Biserica in fiecare an pe 25 martie, aminteste tuturor crestinilor de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu, fiind prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarbatorile dedicate Maicii Domnului. Chiar…

- Copiii Centrului de Asistenta Sociala si Educatie Oituz au fost gazdele jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau . In data de 21.03 a.c, intre orele 15.00-16.00 , jandarmii s-au intalnit cu copii si reprezentanti ai Centrului de Asistenta Sociala si Educatie Oituz si au desfasurat…

- In perioada, 27 februarie – 5 martie 2018, s-a desfașurat activitatea transnaționala de invațare, predare și formare care a fost gazduita de Glenamaddy Community School din Glenamaddy, Irlanda. Delegația Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau a fost compusa din coordonatorul de proiect, dir.adj.prof. Andrioaie…

- In ultimul an am fost prezent la cel putin trei lansari de carte pentru copii, semnate de scriitori bacauani. Ca sa fim drepti, cartile, fie de povesti, poezii sau teatru au ca autori…doamne sau domnisoare. Exista o explicatie? Poate ca exista, poate ca nici nu e nevoie. Toate cele trei carti si-au…

- Mai multe persoane s-au asociat, in perioada 2007-2008, cu scopul de a insela o societate de leasing. Printre acestea si un onestean care a indus in eroare firma in momentul incheierii si executarii unor contracte de vanzare – cumparare si a unor contracte de leasing financiar. Anul trecut, Parchetul…

- Judecatoria Bacau a dat sentinta in dosarul de inselaciune in care a fost trimis in judecata, in 2016, Liviu Scarlat, fost director al Agentiei de Dezvoltare Locala (ADL) Bacau. Instanta a dispus incetarea procesului penal fata de Liviu Scarlat pentru infractiunea de inselaciune, ca urmare a incheierii…

- O pierdere de agent termic inregistrata pe strada Valea Alba din cartierul Bistrița Lac risca sa-i lase fara apa calda și caldura pe consumatorii din zona. Avaria a fost descoperita luni, iar in aceeași zi, locatarii din zona au primit asigurari de la angajații Thermoenergy ca marți vor incheia lucrarea.…

- Cu trecerea anilor, parca este mai simplu sa judeci la rece, pașii tranziției care a pus cea mai mare parte a economiei Romaniei, pe butuci. Continui dialogul cu directorul general al Societații Vinalcool. Se simte și acum in atitudinea inginerului Dan Mandrea, nemulțumirea fața de ce s-a intamplat…

- Cifrele din raportul de activitate al Judecatoriei Bacau, pe anul 2017, arata un volum de munca infernal, in conditiile unui numar insuficient de judecatori. Incarcatura pe judecator a fost de 1.607 dosare la Sectia Penala. Raportul confirma și o subfinanțare cronica. Conform raportului de activitate…

- Nu știu cați dintre dumneavoastra au aflat despre generația NEETs sau despre așa-zisul grup de ”tineri NEETs”. In aceasta categorie intra acei tineri cu varsta cuprinsa intre 16 și 25 de ani, care nu au un loc de munca, nu au incercat sa se califice profesional, insa sunt in evidența AJOFM. Am intalnit…

- Judecatorii de la Tribunalul Bacau au admis cererea procurorilor și au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a minorului, in varsta de 16 ani, din comuna Solonț, acuzat ca a ucis in bataie o localnica de 50 de ani. Aflat in stare avansata de ebrietate, suspectul a atacat-o pe femeie pe strada,…

- Tribunalul Bacau a confirmat Planul de reorganizare judiciara a debitoarei Rafo Onești propus de administratorul judiciar al acestei societați comerciale, Casa de Insolvența Transilvania (CITR), prin filiala sa din București. „In urmatoarele zile – ne-a declarat reprezentantul legal al salariaților…

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- – dupa primele concluzii ale legistilor, in urma efectuarii necropsiilor, ipoteza cea mai probabila ar fi ca femeia si-ar fi ucis copilul, dupa care s-ar fi sinucis Cercetarile in cazul de la Tg. Ocna, unde o femeie de 29 de ani si fiul ei de 2 ani si 6 luni au fost gasiti morti in […] Articolul Tg.…

- Femeia, in varsta de 76 de ani, dintr-o comuna din apropierea municipiului Bacau, a fost adusa la camera de garda a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau la jumatatea lunii februarie. Avea leziuni cutanate pe o suprafata destul de mare a corpului, iar medicii i-au pus diagnosticul de sindromul…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata de…

- Dostoievski și Nietzsche se apropie chiar și atunci cand crezi ca intre ei s-au ivit mari prapastii. ,,La multe dintre personajele lui Dostoievski (…) suferința e anti-suferința, așa cum Zarathustra lui Nietzsche e, de fapt, un anti-Zarathustra, pe aceeași logica prin care antichristul devine Dionysos,…

- Comuna Balcani a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, fosta APDRP, o cerere privind dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența cu o autospeciala de stingerea incendiilor. Proiectul a fost declarat eligibil și va beneficia de o finanțare nerambursabila in valoare de 52.700…

- Situație incordata in randul angajaților Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Intr-o scrisoare deschisa inaintata mass media și autoritaților, colectivul CJPC Bacau, in frunte cu liderul lor de sindicat, iși arata nemulțumirea, in principal, fața de nivelul scazut al salariilor in…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump Paul Manafort a pledat miercuri nevinovat de acuzatii care i se aduc intr-un nou rechizitoriu in cadrul anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile din 2016 si urmeaza sa fie judecat in septembrie, relateaza Reuters.

- Clubul patronat de omul de afaceri Nicolae Sarcina, lider in L3, e in mijlocul unor complicații juridice, pe care Comitetul Executiv FRF i le-ar putea rezolva azi. Cazul e și cu bataie electorala pentru președintele Burleanu. ...

- – anchetatorii asteapta rezultatele necropsiilor – sunt luate in calcul toate variantele Cazul de la Tg. Ocna, unde o femeie de 29 de ani si fiul ei de 2 ani si 6 luni au fost gasiti, luni dupa-amiaza, decedati in casa, cu leziuni la nivelul gatului, a fost preluat de procurorii de la Parchetul de […]…

- Asociația Comunelor din Romania (AcoR) i-a decernat primarului comunei Saucești, Valentin Manea, Titlul de merit „Nicolae Sabau” – Chintesența frumuseții cantecului popular pentru promovarea și pastrarea valorilor și civilizației tradiționale specifice satului romanesc in anul 2017. Distincția este…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- ISUJ Bacau a trimis forțe și mijloace in sprijinul colegilor din județele aflate sub atenționarea fenomenelor meteorologice periculoase. Astfel, o autofreza de zapada multifuncționala, incadrata cu doi salvatori, de la Detașamentul de Pompieri Bacau, a plecat in sprijin in județul Ialomița. La nivel…

- Clienții BCR care au avut, in luna ianuarie, surpriza sa constate ca din conturile de card le lipsesc anumite sume dupa ce le-au folosit la unele bancomate din Bacau au fost anunțați ca vor primi banii inapoi. De la conducerea Sucursalei „9 Mai” a acestei banci am mai primit și asigurarea ca acum bancomatele…

- Uniunea Salvați Romania condamna decizia luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Acest subiect a ținut capul de afiș al conferintei de presa susținuta vineri dimineața…

- O femeie de 87 de ani și-a pierdut viața intr-un incendiu care a izbucnit, in aceasta dimineața, intr-un imobil din localitatea bacauana Buhuși, pe strada 1 Mai. Victima era cunoscuta ca avand probleme de deplasare. In urma incendiului au ars bunuri din interiorul unei camere. Cauza probabila a incendiului…

- Constantin Scripat (PMP) ar putea ramane fara funcția de viceprimar al Bacaului in urma votului de astazi, din consiliul local. Pentru a patra oara, votul prin care Societatea de Servicii Publice (SSP) urma sa primeasca in administrare domeniul public și privat al orașului a cazut. De data aceasta,…

- Angela Nache Mamier, slujitor al slovei romanești in Franța, scrie minunat in prefața croita in straie de gala pentru volumul „Orașul” (Editura Ateneul Scriitorilor, Bacau, 2017), semnat de Cristina Ștefan: „Un proverb englez spune ca Dumnezeu a facut satul și omul a facut orașul. Orașul Cristinei Ștefan…

- Pentru primarii, decizia privind imparțirea banilor alocați de Guvern pentru echilibrarea bugetelor locale este cea mai importanta dintre cele pe care le poate lua Consiliul Județean (CJ) pe parcursul anului. Mai ales pentru primariile rurale din zonele sarace, in care sumele realizate din colectarea…

- Clienții bacauani ai BCR au avut, in ultimele zile, surpriza sa constate ca la bancomatele acestei instituții bancare sunt probleme de funcționare a aparatelor, dar unii dintre ei au descoperit și ca din conturile de card le lipsesc anumite sume. Ne-am adresat, marți dimineața, conducerii Sucursalei…

- M-am nascut in anii ’70, iar singurele amintiri ale Bacaului vechi sunt siluetele incețoșate ale cladirilor de altadata. In memorie mi-au ramas cateva case de pe actuala strada 9 Mai aflate cel mai probabil pe locul Liceului cu Program Sportiv, apoi casele de pe strada Șoimului, casele de pe strada…

- In vacanța intersemestriala, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii din Targu Ocna au ales sa se intalneasca fața in fața cu elevii in salina stațiunii. Polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații impreuna cu cei…

- Consilierul Cristinel Manolache este pe punctul sa ramana fara funcția de consilier local dupa ce prefectul a emis un ordin de incetare al mandatului acestuia. Manolache a fost sancționat intrucat și-ar fi pierdut calitatea de membru al PSRo dupa ce a acceptat sa candideze pentru Parlament pe listele…

- Miercuri, 07.02.2018, intre orele 10:00-11:00, se va desfasura in Bacau exercitiul lunar de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila. Scopul acestui exercitiu il constituie obtinerea unor date reale privind starea de operativitate a echipamentelor dedicate si gradul de acoperire…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a raspuns interpelarii senatorului PSD Miron Smarandache, referitoare la proiectele eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala in judetul Bacau. „Regiunea Nord-Est, formata din judetele…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andi Andriuca: Pentru mine, Teatrul Municipal „Bacovia” este un taram al noilor experiențe și o șansa de a-mi retrai copilaria prin joc și joaca intr-o lume animata, o lume a papușilor vii. Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. Am sa incep…

- Dosarul DNA in care fostii sefi ai Politiei Timis sunt cercetati pentru abuz in serviciu nu a fost finalizat nici la trei ani de la perchezitiile realizate la IPJ Timis. In 19 ianuarie, procurorii DNA au luat o masura interesanta in acest caz, iar joi, 25 ianuarie, va fi audiat un martor – cheie al…

- Din aceasta luna, angajatele din front office ale Poștei Romane Bacau au fost echipate cu o ținuta noua. Asta dupa ce, la finalul anului trecut, administrația companiei a achiziționat peste 4.500 de articole vestimentare pentru angajatii aflați in contact direct cu clienții. Valoarea totala a achizitiei…

- O pisica a fost salvata dintr-un incendiu izbucnit intr-un bloc din Bacau, pe strada Nordului, la etajul patru al unui imobil. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD. Nu s-au…

- Ministerul Agriculturii dorește stimularea crescatorilor de animale sa creasca rase romanești de porci, mult mai valoroase decat cele existente in prezent in gospodarii și ferme. Astfel, statul va acorda subvenții pentru creșterea de porci din rasele Bazna și Mangalița. Articolul Crescatorii de animale,…

- antreprenorii locali care și-au prezentat opinia la reuniunea „Invest in Romania” organizata de Patronatul Județean al IMM-urilor cred ca este un moment propice investițiilor Județul Bacau are potențial pentru reluarea dezvoltarii economice care il caracteriza cu circa 27 de ani in urma – au spus reprezentanții…

- Daca acum 20 si ceva de ani, imi sugera cineva sa scriu o pagina A4, la doua randuri, despre orasul Buhusi, m-as fi executat pe loc. Descalecam la Fabrica de Postav, 10.000 de muncitori, ateliere de creatie, razboaiele de tesut, biografii si fapte de viata, export in 15 tari. Viata. Tot pe atunci, sau…

- Polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizați la data de 06 ianuarie a.c., in jurul orei 00.30, despre producerea unui incendiu in gradina locuintei sale din comuna Livezi. In urma investigațiilor desfașurate de polițiști cu privire la imprejurarile producerii incendiului a fost depistat…

- Cazul “OZN”-ului care a aterizat ba la Targoviște, ba la Bacau și care a emoționat o buna parte dintre concetațenii noștri denota un lucru simplu: romanii sunt extrem de creduli, ușor de manipulat și vor sa creada orice baliverna li se servește. Mai mult, deși trucajul este foarte ușor de observat,…

- In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 151 din 07.12.2017 pentru modificarea și completarea O.M.I.R.A. nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor M.A.I., a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 992 din 14.12.2017 noul insemn…

- Prima ediție a Memorialului „Alexa-Ganea- Condurache” a reunit pe parchetul Salii Sporturilor nume ca Daniel Bogdan, Florin Lovin, Andrei Cristea, Giani Capușa, Marius Croitoru sau Vasile Jercalau La cinci zile de la desfașurarea Memorialului „Alexa- Ganea- Condurache”, emoțiile continua sa fie la fel…