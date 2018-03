Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti incetarea procesului penal impotriva fostului primar al municipiului Craiova Antonie Solomon, ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil. Initial, in decembrie 2016, Curtea de Apel Craiova…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a declarat luni presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Tensiuni fara precedent intre magistrații de CAB! Mai exact, Inalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu in care sunt vizați judecatori de la Curtea de Apel București, fosta conducere a instanței și șeful Inspecției…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- UDMR anunța o noua modificare a legii, „La inițiativa noastra, legea adoptata astazi exonereaza bugetarii de la obligativitatea restituirii unor sume primite pe o baza legala considerata confuza de Curtea de Conturi. In opinia noastra, decizia Curții de Conturi discrimineaza salariații care au primit…

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pastrat sentinta data in prima instanta si l-a achitat pe presedintele PNL Ludovic Orban, acuzat de fapte de coruptie. Decizia Curtii Supreme este definitiva.

- Ionut Lupescu a oferit prima reactie dupa decizia Curtii de Apel, care obliga MTS la emiterea avizului pentru modificarile aduse Statutului FRF. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat sentinta Curtii de Apel Timisoara, sentinta prin care notarul aradean Adrian Vlai, alaturi de alte patru persoane, au fost condamnate pentru abuz in serviciu. Practic, notarul, alaturi de Nicolae Traian Petrisor, Floare Igna, Ortenzia Cociuba si Ioan…

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au respins cererea DNA de redeschidere a unui dosar penal in care este vizat printre alții și Paul Stanescu. Procurorii DNA au solicitat redeschiderea unui dosar mai vechi, pornit de la o solicitare a Curtii de Conturi. Angajatii institutiei descopereau…

- Judecatorii din Mures l-au condamnat pe magistratul Gabriel Nasui, la pedeapsa cu inchisoarea de patru ani, pentru fapte de coruptie. Impreuna cu acesta, la patru ani de inchisoare a fost condamnat si omul de afaceri Cristian Ioan Babos. Cei doi mergeau in vacante chiar in perioada in care Nasui judeca…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus scoaterea dosarului penal care ii priveste pe inculpatii Nicolae Stanciu si Vasile Costea de pe rolul Curtii de Apel Constanta si trimiterea la Curtea de Apel Galati, spre competenta solutionare. Decizia este definitiva si a fost luata ca efect al…

- Cristi Borcea, Ioan și Victor Becali afla marți ce pedepse primesc in dosarul ”Mita pentru judecatoare”. Borcea și frații Becali sunt acuzați ca i-au dat fostei judecatoare Geanina Terceanu aproximativ 200.000 de euro, pentru a primi pedepse mai mici in dosarul transferurilor de jucatori. Decizia Inaltei…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea si-a prezentat joi raportul de activitate pe anul 2017. La adunarea generala a procurorilor a luat parte si Laura Oprean, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Din datele statistice…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit…

- Curtea de Apel Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestația la executarea pedepsei formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani și șase luni de inchisoare. Decizia nu este definitiva. Purtatorul de cuvant al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean,…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins contestatia depusa de primarul din Brosteni, Nicolae Chiriac, in procesul care i-a fost intentat de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Edilul din Brosteni a fost gasit in conflict de interese, fapta confirmata intr-o prima faza de Curtea de Apel ...

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Pretul de referinta al gazelor in baza caruia sunt calculate redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, motiv pentru care s-au pierdut la bugetul de stat incasari de peste 7 miliarde de lei, doar in perioada 2010-2015, dupa cum arata doua rapoarte al Curtii de Conturi, a declarat…

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Prezent la Inalta Curte, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- Dosar penal in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Comuna Șibot are un nou primar, in urma ședinței de consiliu local și a alegerilor indirecte, prin votul consilierilor, care s-au desfasurat ieri, dupa ce fostul edil, Ilie Tomus, a fost declarat incompatibil de catre Agentia Nationala de Intergritate (ANI). Primar nou in comuna Șibot, dupa ce Ilie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins recursul formulat de primarul orasului Sebis, Gheorghe Feies, impotriva hotararii Curtii de Apel Timisoara care l-a declarat incompatibil, intr-un proces cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Decizia ICCJ, pronuntata miercuri, este…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Pompierii au intervenit, sambata, in Gornesti, pe raul Mures, si pe un lac din Saulia de Campie, unde au fost semnalate doua persoane inecate, scrie AGERPRES. Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'Potrivit…