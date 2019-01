Parchet: Administratorii clubului Bamboo şi-au îndeplinit obligaţiile de a evita producerea unui incendiu Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti sustin ca administratorii clubului Bamboo si-au indeplinit obligatiile de a evita izbucnirea unui incendiu, concluzia anchetatorilor fiind ca focul care a distrus aproape in totalitate clubul in ianuarie 2017 a fost cauzat de supraincalzirea unui conductor electric sau un scurtcircuit. Parchetul a anuntat vineri ca a fost clasat dosarul cu privire la incendiul din 21 ianuarie 2017 de la clubul Bamboo din Capitala, sub aspectul infractiunilor de distrugere, respectiv distrugere din culpa, intrucat fapta nu a fost savarsita cu vinovatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

