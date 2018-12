Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au venit și marți in numar mare la Birourile de Inmatriculari italiene pentru a obține informații. Sute de mii de romani din Italia sunt, din punct de vedere al noului cod rutier, predispuși la amenzi usturatoare pentru ca dețin mașini inmatriculate in Romania pe numele rudelor sau prietenilor. Cațiva…

- Inca de la primele ore ale dimineții, birourile din Milano au fost luate cu asalt de zeci de romani nedumeriți. Sunt sute de mii in toata Italia care nu-și mai folosesc mașinile de frica și cauta ințelegere din partea autoritatilor italiene pentru a-și aduce mașinile in Romania. Legea este clara:…

- Protest spontan al unui grup de romani din Milano, care cereau lamuriri in legatura cu noul Cod Rutier intrat in vigoare in Italia pe 4 decembrie. Oamenii au spus ca au venit intr-un numar atat de mare, incat italienii au blocat accesul in cladire la un moment dat. Legea prevede ca persoanele care au…

- Ministerul de Externe se implica in scandalul masinilor cu numere romanesti din Italia. Statul roman ia masuri, dupa ce mai multi soferi au fost amendati cu sume uriase sau chiar au ramas fara autoturisme. Legea din peninsula nu le mai permite sa circule cu numere de Romania pe soselele din Italia,…

- Conform relatarilor, la Florenta, politistii au oprit un Audi cu placute de inmatriculare romanesti, iar in urma verificarii documentelor soferul roman a primit o amenda de 498,40 euro. Un alt sofer roman a primit o amenda de 1.112 euro pe raza orasului Ravenna. Certificatul de inmatriculare i-a fost…

- Romanii din Italia se plang pe retelele de socializare de modificarile aduse Codului Rutier italian prin care se limiteaza drastic circulatia masinilor inmatriculate in strainatate de catre soferii care au resedinta in Italia de cel putin 60 de zile. Mai mult, ei se avertizeaza pe unde sunt patrule…

- Masinile cu volan pe dreapta vor putea fi conduse in Romania doar in anumite conditii. Soferii trebuie sa urmeze cel putin 20 de ore de pregatire pe un asemenea vehicul ori sa fi obtinut permisul intr-o tara in care se circula in acest sistem. Masurile sunt prevazute intr-o lege adoptata de Parlament.…