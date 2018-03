Stiri pe aceeasi tema

- A fost distrus de bombardamente in ambele razboaie mondiale, apoi a fost ras de pe fata pamantului de apele dezlantuite. Satul Filiu din judetul Braila a disparut dupa inundatiile catastrofale din 1970. Mai inainte, satenii il refacusera de doua ori, dupa ce fusese facut praf atat in Primul Razboi,…

- n preot beat a ajuns celebru pe Internet! Asta pentru ca imaginile cu el intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor. Barbatul de origine sarba ar fi adormit, dupa ce a consumat o cantitate considerabila de alcool. To Pentru ca oamenii aveau nevoie de un parinte pentru a oficia slujba,…

- Parcarile necorespunzatoare pot provoca mai mult decat simple nemulțumiri. Pentru o persoana cu dizabilitați din cartierul Cetate, decizia unui cetațean de a-și parca autovehicului Alba Romeo tip break chiar in fața scarii de bloc a insemnat imposibilitatea acesteia de a-și continua seara. Potrivit…

- Situatia privind inundatiile din tara s-a ameliorat, iar in ultimele 12 ore nu au mai fost inregistrate situatii de pericol din cauza fenomenelor hidrologice, transmite Ministerul Afacerilor Interne (MAI), precizand ca fortele de ordine vor fi, totusi, pregatite sa actioneze. In continuare sunt inundate…

- Peste 10 localitati din judetul Covasna au fost lovite de inundatii in ultimele 24 de ore, fiind afectate cateva sute de hectare de terenuri arabile, pasuni si faneata, drumuri si gospodarii, releva un bilant partial realizat de Inspectoratul Judetean pentru Situatii (ISU) Covasna. Potrivit acestuia,…

- Alexandra Stan a scris pe o retea de socializare ca asistentele nici macar n-au bagat-o in seama cand le-a atras atentia ca trebuie schimbata branula tatalui. Mai mult, artista povesteste ca a fost nevoita sa le dea bani infirmierelor pentru schimbarea cearsafului. "Mizerie, dezinteres si…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei din subsoluri intervin…

- Peste 200 de gospodarii sunt inundate in localitatea teleormaneana Orbeasca, iar pe DJ 504 si alte drumuri comunale se circula greu din cauza apei de pe carosabil, se arata intr-o informare, remisa marti dupa-amiaza, de ISU Teleorman. ''Situatia actualizata si raportata de CLSU (Comitetul local…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

- Alexandra Stan a scris pe o retea de socializare ca asistentele nici macar n-au bagat-o in seama cand le-a atras atentia ca trebuie schimbata branula tatalui, informeaza Romania TV. Citeste si IMAGINI NEBUNE. Un cuplu a fost filmat in timp ce facea amor la geam VIDEO Mai mult, artista…

- Peste 1.000 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a cincea editie a "Maratonului Nisipuluildquo;, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv international va avea loc in data de 25 martie a.c., pe plaja din statiunea…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- In Baia Mare, Vor fi construite 8 parcari de mari dimensiuni Parcarile publice din municipiul reședința de județ au fost in atenția primarului baimarean. Acesta a prezentat intr-o conferința de presa strategia municipalitații in acest sens. Astfel, autoritatea locala are in plan sa construiasca 8 parcari…

- Expozitia este realizata in cooperare de Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine la Dunarea de Jos, Muzeul National Cotroceni si Muzeul de Arta Vizuala Galati. Fotografiile document vor expuse pana la data de 25 martie.

- Expoziția de fotografie ”Ieși la vot” a Asociației Promo-LEX a ajuns la Calarași. Ea a fost gazduita de Consiliul rational, in perioada 16-19 februarie. Astfel, au putut s-o vada atat factorii de decizie din raion, cat și cetațenii de rand. Potrivit lui Mihail Gorincioi, coordonator Promo-LEX Calarași,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a criticat bilantul DNA prezentat miercuri dimineata. Acesta a precizat ca nu ar fi vazut „vreodata o mizerie mai mare” decat „asa-zisul bilant”, ulterior aducand o completare ironica la adresa institutiilor prezente in sala. In acelasi stil acid, vicepresedintele ALDE,…

- O persoana anonima a restituit unei biblioteci publice din Spania o carte pe care centrul o daduse disparuta de peste jumatate de secol si care nu a putut sa fie recuperata, având în vedere ca pe vremea aceea nu exista un registru informatic asemeni celui

- Doi tineri miri au decis sa dea în judecata fotograful de nunta angajat sa surprinda în imagini cea mai frumoasa zi din viata lor, dupa ce au primit o serie de imagini care, considera cei doi tineri, îi fac de rusine.

- Intrarea din spate in curtea Liceului Teoretic German „Johann Ettinger” din Satu Mare este blocata de mizeriile aruncate aiurea. Fotografiile trimise pe adresa redacției noastre vorbesc de la sine. Desigur, nu este singurul loc din oraș cu asemenea probleme, mai ales ca sunt peste tot tomberoane pline…

- Stema din 1968 a noului județ Vaslui La 16 februarie 1968, orașul Vaslui devenea reședința județului cu același nume. Prin Legea nr. 2, s-a revenit la organizarea pe județe, constituindu-se și județul Vaslui, cu orașele Vaslui, Barlad, Huși și Negrești și un numar de 71 de comune. La 16 februarie 1968,…

- Locuitorii din Giulesti, scapa de parcarile de pe DN 18. In urma cu 2 ani (in luna martie 2016), senatorul PSD de la acea vreme Sorin Bota a primit in audiența o parte din cetațenii afectați de construirea parcarilor de pe DN18, care, impreuna cu primarul localitații Giulești și-au exprimat revolta…

- Primarița din București, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul unei conferința de presa ca s-a angajat sa modernizeze liceul teoretic „Mihai Eminescu" din capitala. Asta dupa ce, in aceasta vara, in urma unei ploi torențiale, au fost inundate mai multe sali de clasa din liceu din cauza lucrarilor de reparație…

- Nemaipomenit, extraordinar, de necrezut… Poate ca doar din perspectiva noastra, a animalelor superioare… Fotografiile de mai jos transcend granitele, nu au nevoie de aprobarea nimanui sau de adoratie, daruiesc fara sa ceara nimic in schimb si fara sa recompenseze ceva… Prejudecata potrivit careia numai…

- Femeile de serviciu din invatamant care nu lucreaza cu norma intreaga au aflat zilele acestea ca nu vor mai primi lefurile de luna trecuta, iar in unele cazuri vor fi nevoite sa vina cu bani de acasa pentru a achita contributi...

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva prezinta, pe contul sau de Facebook, cateva imagini de iarna din Parcul National Piatra Craiului. Fotografiile au fost realizate de rangerii parcului in acțiunile de patrulare și monitorizare. Parcul Național Piatra Craiului are o suprafața de 14.800 de hectare…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat in ultima ședința hotararea privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcarile de reședința de pe raza Sectorului 3 al municipiului București. Acest regulament stabilește modalitatea de atribuire a locurilor din parcarile…

- Hackerii controleaza de la distanta dispozitive precum smartphone-uri sau tablete si pot fura datele personale prin intermediul camerelor de filmat. Chiar si dispozitivele inteligente din casa au o serie de vulnerabilitati comune care pot fi exploatate de atacatori. Ulterior, ii pot santaja pe utilizatori.…

- Povestea de viata a fostului dictator Nicolae Ceausescu continua sa fascineze la un secol de la nasterea lui si la 28 de ani de la moarte. Regretat si contestat in egala masura, primul presedinte al Romaniei s-a nascut si a murit in aceeasi atmosfera: una violenta. Desi si-a depasit conditia de simplu…

- Capre negre in paduri din Parcul Natural Putna Vrancea din cadrul Regiei Naționale a #Padurilor – #Romsilva Fotografiile au fost realizate de colegii noștri in cursul acțiunilor de patrulare desfașurate in parc. Specialiștii estimeaza o populație de cel puțin 180 de capre negre in Parcul Natural…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Expozitia de fotografie "Martori evrei ai unui secol romanesc", care reuneste o selectie de 15 lucrari, va fi gazduita in perioada 22 ianuarie - 28 februarie de Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv. Potrivit site-ului ICR, evenimentul se va desfasura sub egida Zilei Internationale…

- Imaginile cu pantofii lasați de o batrana la intrarea in magazinul unei stații PECO din Cahul, Republica Moldova, au devenit virale pe rețelele de socializare.De teama sa nu faca mizerie in magazin, femeia și-ar fi lasat galoșii in fața ușilor automate.

- Kim Kardashian și Kanye West au primit mai multe oferte de milioane pentru a oferi fotografii ale noului nascut. Cuplul a refuzat insa orice oferta. Nenumarate agenții publicitare, dar și agenții de presa au inceput sa faca astfel de oferte, cu prețuri ce variau intre 2 și 5 milioane dolari, inca de…

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv gazduieste, in perioada 22 ianuarie - 28 februarie, o selectie de 15 lucrari din expozitia de fotografie "Martori evrei ai unui secol romanesc – fotografii si povesti din interviurile Centropa".

- În numai câteva ore, zeci de localitati din judetele Timis si Arad au fost inundate, ca urmare a precipitatiilor care au atins, pe alocuri, chiar si 80 de litri pe metru-patrat.

- CHIȘINAU, 16 ian — Sputnik. Din materialele aparute în presa aflam ca prima mențiune despre actualul sector Râșcani al capitalei Republicii Moldova ține de începutul secolului XV. La acea vreme, terenul fusese dat în stapânire copistului Mihail Oțel,…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca municipalitatea nu poate tine pasul, in ce priveste parcarile, cu ritmul de crestere a numarului de masini. Renuntarea la spatiile verzi in favoarea parcarilor nu reprezinta o solutie, iar parcarile supraetajate sau subterane sunt…

- Un șef al Yakuza a fost prins datorita tatuajelor sale care au devenit virale pe rețelele de socializare. Barbatul de 72 de ani se retrasese in Thailanda de mai mulți ani, dar era in continuare cautat pentru crima in țara sa natala, scrie AFP: Shigeharu Shirai, in varsta de 72 de ani a fost arestat…

- Avem o iarna blanda si fara ninsori, deszapezirea masiva fiind o himera. Robinetul care urma sa alimenteze cu fonduri consistente asocierii de firme/interese a ramas inchis, prin garnitura intentionat lasata defecta urmand sa se scurga doar ceva maruntis, mult prea putin fata de calculele generoase…

- A inceput bine anul, dar unii nu s-au debarasat de vechile si proastele obiceiuri. Produse etichetate necorespunzator, tinute in mizerie. Asta au gasit comisarii de la Protectia Consumatorului la o autoservire dintr-un centru comercial aflat la iesirea din Constanta. Echipa de control a luat, pe loc,…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca scena muzicala timisoreana a oferit o serie de nume „grele“ muzicii autohtohtone de-a lungul vremurilor. Una din formatiile care au pus orasul nostru pe harta muzicii romanesti a fost Quo Vadis. Formatia a fost infiintata in 1991, in formula Farkas Laszlo, Farkas…

- Pentru Familia Regala, ca pentru mulți romani, sarbatorile de iarna au fost triste. Principesa Sofia a Romaniei, aflata la Castelul Regal Savarsin, alaturi de Majestatea Sa Margareta, de ASR Principele Radu si de toate surorile sale, a realizat o serie de fotografii in parcul de la castel, in plina…

- „Proiectul trebuie gandit, de la bun inceput, ca un proiect colectiv, deci nu exista un autor sau o persoana care sa poata sa duca acest proiect singur. Fotografiile vor fi selectate de o comisie care va avea specialisti, dar si fotografii oficiali ai Casei Regale ar putea face parte din…