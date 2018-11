Stiri pe aceeasi tema

- "Intalnirea de azi a fost programata doar pentru a discuta despre ASF si CNA. Am acceptat propunerea, solicitarea grupurilor PNL si UDMR sa se amane voturile in plen de maine, pentru ca sunt plecati la Congresul PPE si atunci, in mod firesc, trebuie sa amanam si audierile in comisii, pentru ca ar…

- "Nu sunt membru al Parlamentului Romaniei, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este presedintele PSD. Nu stiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plina, azi am avut o zi foarte plina la Guvern. Stiti cum este, fiecare dintre noi... sa luam in calcul ca fiecare om are probleme,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, la dezbaterea pe proiectul de lege privind combaterea spalarii banilor, interzicerea emiterii de actiuni la purtator si ca asociatiile si fundatiile sa fie obligate sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii.Deputatii juristi…

- "La Camera Deputatilor s-au introdus amendamente asta vara prin care, in plus fata de Senat, s-au prevazut unele lucruri, si anume: s-a prevazut in plus un impozit pe venitul suplimentar, care poate merge pana la 13,2 miliarde de dolari. De asemenea, 50% din productia din gaze sa fie tranzactionata…

- Sedinta Biroului Politic National al PNL si a grupurilor parlamentare ale PNL din Senat si Camera Deputatilor a inceput duminica la Palatul Parlamentului, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea prioritatilor legislative pentru a doua sesiune parlamentara ordinara a anului, scrie Agerpres.…

- Sedinta Biroului Politic National al PNL si a grupurilor parlamentare ale PNL din Senat si Camera Deputatilor a inceput duminica la Palatul Parlamentului, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea prioritatilor legislative pentru a doua sesiune parlamentara ordinara a anului.Presedintele PNL,…

- Sedinta Biroului Politic National al PNL si a grupurilor parlamentare ale PNL din Senat si Camera Deputatilor a inceput duminica la Palatul Parlamentului, principalul punct pe ordinea de zi fiind stabilirea...