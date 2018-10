Medic timișorean, ridicat de DNA

Câțiva anchetatori de la anticorupție, însoțiți de polițiștii DGA au ajuns, la orele dimineții, la Spitalul Militar din Timișoara. The post Medic timișorean, ridicat de DNA appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]