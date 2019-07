Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800.000 de euro. Atat este dispusa Primaria Timișoara sa aloce din bugetul local pentru realizarea a cinci fantani ornamentale in mai multe sensuri giratorii din oraș. Reprezentanții municipalitații susțin ca acestea reprezinta „o inovație a civilizației moderne. Imaginea apei, jocul jeturilor,…

- Primaria Timișoara a anunțat, astazi, ca s-au aprobat de catre Comisia de circulatie a municipiului Timisoara mai multe restricții de trafic in centrul orașului. ”S-a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe bd.I. C. Bratianu pana la intersectia cu strada…

- Se discuta serios despre reabilitarea Parcului Copiilor „Ion Creanga” de anul trecut. Potrivit reprezentanților primariei, timișorenii care frecventeaza locul de joaca au cerut mai multe tobogane pentru copii, insa e nevoie și de alte amenajari. Planul este sa fie desființata tiroliana, sa…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara informeaza ca pentru finalizarea lucrarilor aflate in curs de execuție pe Calea Aradului, a fost luata masura de inchidere a traficului pe anumite porțiuni. Astfel, va fi inchisa circulația pe Calea Aradului, pe tronsonul cuprins intre str. Liege si…

- Anunț important pentru șoferi facut de Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca sunt nevoiți sa inchida complet circulația prin pasajul Michelangelo timp de doua zile. Asta pentru ca in weekend se va efectua revizia periodica și vor fi curațate cuvele pompelor. „Va aducem la cunostinta…

- Toata zona centrala a municipiului Iasi va fi inchisa incepand cu data de 31 mai cu ocazia vizitei Papei Francisc la Iasi, orice persoana care va trece urmand a fi supusa unui control de securitate, a anuntat marti primarul Mihai Chirica, in cadrul unei conferinte de presa. Primarul Iasiului precizat…

- Aplicația „Primaria Timișoara” primește sesizari pe diverse probleme, fie ca este vorba despre mașini parcate ilegal, despre strazi și trotuare, piste de biciclete cu probleme, iluminat public, semne de circulație și trafic rutier, gunoi și vandalism, mediu, parcuri și spații verzi, transport in…