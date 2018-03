Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a ajuns in decor, sambata dimineața, la ieșirea din Timișoara spre spre Arad. Mașina s-a rostogolit de cateva ori... The post Mașina cu roțile-n sus la ieșirea din Timișoara spre Arad appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit presedintelui ALDE Timisoara, Ovidiu Sirbu, problema locurilor de parcare din Timișoara nu pare a avea soluție si nici nu trezeste interes... The post Locuri de parcare foarte scumpe in Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Se modifica traseul unei linii de transport din Timisoara. Datorita faptului ca pe str. Țițeica s-a introdus sens unic de circulație... The post Se modifica traseul unei linii de transport din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Noi controale vor avea loc, in perioada 12 - 18 martie, pe toate mijloacele de transport in comun din Timisoara, cu precadere pe liniile... The post Controale-fulger pe mijloacele de transport in comun din Timisoara. Ce avea un calator asupra sa appeared first on Renasterea banateana .

- Mai mulți timișoreni, care se deplasau, joi dimineața, cu troleibuzul M11 au fost nevoiți sa-și intrerupa calatoria din cauza unui incident... The post Barbat dat jos din troleibuz de jandarmi, la Timișoara. Omul avea bilet, dar nu erau compostoare appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar, de 21 de ani, a fost reținut de polițiștii Secției 1 Timișoara pentru comiterea unui furt din societate comerciala. Fapta s-a intamplat la 1 martie, cel in cauza, angajat al ... The post A pus mana pe bautura cea mai scumpa appeared first on Renasterea banateana .

- CSM Steaua Bucuresti vs. BC SCM Timisoara se anunta unul din cele mai tari jocuri ale etapei a 18-a din sezonul regulat. Si asa a fost. Doar ca marea favorita a partidei, echipa gazda, a cedat in fata Timisoarei dupa un final incredibil de joc. „Leii din Banat” s-au impus cu 94-89, dupa ce au recuperat…

- Soarta societații Aviația Utilitara SA, la care Consiliul Județean Timiș este acționar unic, a fost din nou luata in discuție... The post Aerodromul Cioca din Timișoara se zbate intre miza imobiliara și atracție turistica appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa un an de activitate la DNA Timișoara, procurorul Bogdan Sergiu Chiș a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa ii aprobe... The post Un procuror renunta la DNA Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Deszapezirea s-a facut ca la carte, intr-o comuna de langa Timisoara. Imediat dupa asternerea noului start de zapada, in noaptea de joi spre vineri... The post Deszapezire ca la carte, intr-o comuna de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Dupa un an de activitate la DNA Timișoara, procurorul Bogdan Sergiu Chiș a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii sa ii aprobe... The post Un procuror renunta de la DNA Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Organizatorii galei de kick-boxing "Danger Superfight", programata duminica, de la ora 19, la sala "Constantin Jude", au mai perfectat un meci... The post „Danger Superfight”, gata de start la Timisoara. Programul meciurilor appeared first on Renasterea banateana .

- Timisoara dispune de un centru de terapii genice si celulare in tratamentul cancerului, "Oncogen", singurul centru de cercetare din Europa de Est... The post Terapiile moderne de la Timisoara, blocate de birocratie appeared first on Renasterea banateana .

- Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei! Doua destinații vor fi introduse pe aeroportul din Timișoara de catre compania... The post Autostrada aeriana intre regiunile istorice ale Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul a fost dat peste cap, marti dimineata, in zona centrala a Timisoarei, in urma unui accident. The post Accident in Timisoara! Trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Timisoara literara si cea stiintifica s-au reunit vineri in sala de cenaclu a revistei "Orizont", unde publicul s-a intalnit cu o triada de laureati... The post O triada de laureati ai Academiei, oaspeti la „Orizont” appeared first on Renasterea banateana .

- Scumpirile proprietatilor rezidentiale, domolite vremelnic in ultimele doua luni ale anului trecut, si-au facut din nou simtita prezenta in ianuarie. The post Cele mai noi preturi ale locuintelor. Cum sunt in Timisoara fata de alte mari orase appeared first on Renasterea banateana .

- La Agenția pentru Protecția Mediului din Timișoara, intr-unul dintre birouri, lucreaza un tanar economist, care cumuleaza mai multe sarcini, care de care mai ... The post Un cronicar al satului „cel veșnic și veșnic tanar” appeared first on Renasterea banateana .

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost, sambata, la Timisoara, unde a semnat un protocol de colaborare cu reprezentantii Universitatii ... The post Colaborare intre Universitatea de Vest si DSU appeared first on Renasterea banateana .

- Cand scriam, in iunie 2017, in articolul "Mausoleul din Dumbravița a papat banii europeni degeaba", ca "serialul dezvaluirilor facute de Renașterea banațeana pe tema ilegalitaților... The post Mascarada intr-o primarie de langa Timișoara, autoritațile inchid ochii! Inregistrari audio și video appeared…

- Un cartier din Timisoara va avea, in curand, o infatisare cu totul schimbata. Este vorba de o zona unde primarul Nicolae Robu spune ca a intalnit o mizerie de nedescris. The post Cartierul timișorean cel mai mizerabil appeared first on Renasterea banateana .

- Un cartier din Timisoara va avea, in curand, o infatisare cu totul schimbata. Este vorba de o zona unde primarul Nicolae Robu spune ca a intalnit o mizerie de nedescris. The post Cel mai mizerabil cartier timișorean appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul Nicoale Robu a declarat ca a identificat prima locatie pentru construirea unei parcari supraetajate in Timisoara. The post Prima parcare supraetajata in Timisoara. Vezi unde se construiește appeared first on Renasterea banateana .

- Opt decese cauzate de gripa au fost inregistrate in Romania, in ultimele zece zile, ridicand numarul victimelor la 16, potrivit situației centralizate ... The post Accesul vizitatorilor la Spitalul Județean din Timișoara, restricționat appeared first on Renasterea banateana .

- Șapte autoturisme au fost ridicate de polițiștii locali și SDM, in doar doua zile. Este vorba despre mașini care erau staționate neregulamentar și incurcau ... The post Șoferi ramași fara autoturisme, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un tanar de 24 de ani se zbate intre viata si moarte la Spitalul Judetean din Timisoara, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. The post Tanar injunghiat pe strada si lasat intr-o balta de sange. Medicii timisoreni, nevoiti sa-i taie un picior appeared first on Renasterea…

- Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul Universitații de Vest din Timișoara sunt puși intr-o situație neplacuta, in momentul in care vor... The post Studenții care platesc pentru a urma o facultate in cadrul UVT sunt puși intr-o situație neplacuta appeared first on Renasterea banateana…

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu a anunțat, astazi, ca in capitala Banatului ar urma sa se construiasca prima parcare cu etaj, situata intre blocuri. „In ceea ce privește parcarile, va spun in premiera acum o idee. Anul acesta incercam sa facem prima parcare pe doua niveluri intre blocuri. Nu am stabilit…

- Miercuri, 31 ianuarie, Aquatim va efectua reparatii la o conducta de apa potabila, iar Colterm este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde de consum și a incalzirii. Vor fi afectați consumatorii arondați strazilor Ardealul, Slavici, Valiug și Polona, intervalul orar fiind 9 – 17. „Avertizam consumatorii…

- Ștefan Banica da viața unui nou personaj fascinant din galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol masculin din spectacolul „Jake și femeile lui”. Piesa este regizata de Claudiu Goga, iar din distribuție fac parte Carmen Tanase, Anca Dumitra, Andreea Vasile, Luminița Erga, Ada Galeș, Diana…

- Mai stiti bancul cu Anton? Cum, care Anton? Noul ministru al energiei, Anton Anton, are un simt al umorului extrem de dezvoltat. Acesta are legaturi cu Timisoara, unde nu numai ca s-a nascut si a absolvit facultatea, dar a incercat sa-si relanseze si cariera politica. In 2008, pe cand era ministru al…

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- In scopul de a preveni furturile din buzunare și poșete, dar și alte fapte de natura infracționala și contravenționala, polițiștii locali impreuna cu polițiști din cadrul Secției 1 au demarat controale-fulger in mijloacele de transport in comun din Timișoara, formand patrulele mixte, in uniforma dar…

- Preluand o provocare lansata la mitingul de sambata trecuta, cand unul dintre vorbitori i-a reproșat ca nu ia atitudine pentru diminuarea bugetului local in urma modificarilor reglementarilor fiscale și chiar i-a cerut sa organizeze un protest public, edilul-șef al Timișoarei a lansat un nou sondaj…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Polițiștii de la transporturi din Timișoara, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, cerceteaza 12 persoane care ar fi sustras aproximativ 300 de tone de minereu de carbune. O parte dintre persoanele in cauza sunt banuite ca ar fi sustras minereu de carbune din trenuri care aprovizionau…

- Moneda naționala a receptat din plin șocul noii crize guvernamentale, la doar o zi dupa demisia premierului Mihai Tudose devalorizandu-se foarte puternic fața de principalele valute. De fapt, leul a atins marti cel mai prost curs oficial din istorie in raport cu euro, dar a pierdut foarte mult teren…

- Cum vechii meseriasi au intrat in pensie, iar piata muncii duce lipsa de aceasta categorie de muncitori, invatamantul profesional trebuie sa acopere acest gol, care in ultimul timp s-a adancit. Daca in acest an scolar sunt 25 de clase profesionale, pentru anul viitor Inspectoratul Scolar Judetean Timis…

- Timișoara nu inseamna doar zona centrala, cu asfalt, parcuri intreținute și ronduri cu flori. Multe zone din cartierele marginașe ale urbei seamana mai degraba cu sate uitate de lume, cu strazi pline de gropi, fara trotuare și fara transport in comun. Desigur, din peisaj lipsesc și magazinele, restaurantele,…

- Un motociclist baut a provocat, vineri, un accident rutier in zona Pieței Iosefin, barbatul fiind chiar propria sa victima. Motociclistul, in varsta de 53 de ani, se deplasa pe strada I. Vacarescu, iar in sensul giratoriu din Piața Iosefin nu a acordat prioritate de trecere izbindu-se de un autoturism…

- S-a nascut la Timisoara, fiind atras de natura inca de mic copil. Tocmai de aceea a ales sa invete la Liceul Silvic din Timisoara. Anii au trecut, iar fostul elev s-a angajat si timp de zece ani a lucrat in domeniul agriculturii. A fost reprezentant de vanzari, iar apoi manager de zona, urcand pe scara…

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

- Judetul Timis va avea o noua maternitate, care va rivaliza cu clinicile occidentale. Aceasta va fi amplasata in perimetrul Spitalului Judetean, langa Casa Austria si va fi realizata din fonduri europene, in baza programului transfrontalier Romania-Ungaria, cu o valoare de 12 milioane de euro. Dupa ce…

- Ninsorile abundente din aceasta iarna din Rusia au fost o provocare grea pentru șoferii care încercau sa porneasca mașina parcata în panta și sa coboare cu ea pâna la șoseaua situata la câțiva zeci de metri distanța.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Strandul dintr-o comuna timiseana era candva foarte cunoscut, constituind, in perioada verii, destinatia preferata a timisorenilor, o adevarata oaza. Liniste, relaxare, verdeata si apa, asa putea fi descris fostul strand. Timpul a trecut, iar dupa 1990 acesta a inceput sa se degradeze. Acum, in locul…

- Pentru o comuna timiseana, asfaltarea soselei care ii asigura legatura cu drumul judetean ce duce la Timisoara este o adevarata mana cereasca. Lucrarile sunt foarte aproape de finalizare, mai ramanand de turnat ultimul strat de asfalt pe un tronson destul de mic dintre localitatile Hitias si Racovita.…

- La sediul redacției noastre am primit și astazi, cu bucurie, doua alaiuri de copii care ne-au pregatit un repertoriu bogat de colinde. Gradinița PP nr. 19 din Timișoara, reprezentata de micuții din grupele mari de la romana și germana, sub coordonarea doamnelor profesoare Manuela Radu și Silvia Ilie,…

- IKEA, care a anuntat ca va deschide un magazin la Timisoara, in 2018, se confrunta cu probleme mari: Comisia Europeana va demara o investigatie aprofundata asupra companiei, scrie newsar.ro . Potrivit oficialilor europeni, Inter IKEA, divizie din Olanda a gigantului suedez, ar fi primit avantaje necuvenite…