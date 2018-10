Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau, convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru marți, 16 octombrie 2018, ora 16.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Piața Daciei nr. 1, in Palatul…

- ”Arta în curtea școlii - Lasați artiștii stradali sa coloreze Clujul” este un proiect care își propune sa promoveze și sa popularizeze arta stradala. Proiectul din cadrul procesului de Bugetare participativa 2017 a fost implementat în…

- Proiectul este unul foarte mare, complex, iar firma care va castiga licitatia pentru consultanta va avea foarte mult de lucru. Urmeaza proiectarea si obtinerea tuturor avizelor. Vorbim de foarte multe documente de care avem nevoie pentru realizarea centurii. Noi speram ca lucrarile efective sa demareze…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat asigurari ca inainte de finele acestui an va fi organizata licitatie pentru realizarea documentației, studiu de fezabilitate si proiectar, necesare realizarii drumului de mare viteza Ploiesti - Pascani. "Va asigur ca inainte de sfarsitul acestui…

- Clujenii care locuiesc în cartierul Buna Ziua, dar și în Gheorgheni (zona Brâncuși) se plâng de perturbarea liniștii publice produsa de artificiile de la Grand Hotel Italia, lansate în plina noapte. Dupa evenimentul din noaptea de…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru aquaparkul din Gheorgheni. Licitația pentru studiu de fezabilitate la proiectul „Aqua Park Indoor & Outdoor și parcare - zona verde est Cluj-Napoca” a fost estimat la aproape un milion de lei…

- Primul proces de bugetare participativa online din România a debutat anul trecut la Cluj-Napoca, devenind un model de bune practici la nivel național. Prin acest proces, Primaria Cluj-Napoca urmarește implicarea directa a cetațenilor în luarea deciziilor privind dezvoltarea orașului…

- Primaria Cluj-Napoca va amenaja noi benzi dedicate transportului in comun. Zonele vizate sunt cartierul Gheorgheni, strada Moților și pe traseul care duce spre cartierul Manaștur. Totodata a fost oprit proiectul care viza implementarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport in comun pe strada…