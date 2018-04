Parc-ar fi tot iarnă… Gripa se ține ca râia! Opt noi cazuri de suspiciune de gripa au fost luate in evidența, saptamana trecuta, de medicii specialiști din județ. In total, de la sfarșitul lui ianuarie și pana acum, numarul imbolnavirilor a ajuns la 111. Potrivit raportarilor saptamanale primite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui de la spitalele și medicii specialiști din județ, in intervalul 29 ianuarie – 25 martie, au fost luate in evidența nu mai puțin de 103 cazuri de suspiciune de gripa sezoniera. Din total, analizele de laborator au confirmat cu certitudine prezența virusului gripal la cinci pacienți: o femeie de 52 de ani,… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

Sursa articol si foto: obiectivvaslui.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru saptamana 26.03.2018-01.04.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS (infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un numar de 3396 cazuri, din care 64 internari; - Pneumonii un numar de 599 din care 124 internari si 0…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Argeș anunța ca in luna martie 12 cazuri de rujeola in Argeș, noua copii și trei adulți, din zonele: Pitești – un caz, Costești – 2 cazuri, Mihaiești – un caz, Bughea de Jos – doua cazuri, Mozaceni – un caz, Cetațeni – un caz, Dragoslavele – un caz și Stolnici – trei…

- Alte zece cazuri de suspiciune de gripa au fost luate in evidența, saptamana trecuta, de medicii specialiști din județ. In total, de la sfarșitul lui ianuarie și pana acum, numarul imbolnavirilor a ajuns la 103. Potrivit raportarilor saptamanale primite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui de…

- Asa cum am consemnat recent in cotidianul nostru, Direcția de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin a inițiat, cu sprijinul Primariei și al Spitalului Județean de Urgența, o campanie de atragere și stabilizare a medicilor tineri in municipiul resedinta de judet. Asta pentru ca avem nevoie…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 97 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 71 cu virusul gripal tip B, 21 cu virusul gripal tip AH1 și cinci cazuri cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017…

- De la sfarșitul lunii ianuarie, medicii din județ au luat in evidența 93 de suspiciuni de gripa, dintre care șapte numai in cursul saptamanii trecute. Cinci cazuri au fost confirmate prin teste de laborator. Potrivit raportarilor saptamanale primite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui de la…

- Un copil de 11 luni, din Prahova, nevaccinat, a murit din cauza rujeolei, inregistrandu-se astfel cel de-al 41-lea deces din cauza acestei boli, in conditiile in care numaturl total de cazuri de rujeoa confirmate pana la aceasta ora este de 11.312, titreaza News.ro. “Numarul total de cazuri confirmate…

- Este vorba despre Coroiesti (comuna situata la 25 kilometri de Barlad), Pochidia (25 kilometri de Barlad) si Malusteni (34 kilometri de Barlad). Prefectul judetului, Eduard Popica, spune ca face demersuri, alaturi de Directia de Sanatate Publica si Casa Judeteana de Sanatate, pentru a gasi solutii sa…

- Conform informațiilor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș, pana in prezent au fost confirmate 83 de cazuri de gripa in județ. Dintre acestea, 63 cu virusul gripal tip B, 19 cu virusul gripal tip AH1 și un caz cu virusul gripal tip AH3. De la inceputul sezonului rece 2017 – 2018,…

- La nivelul judetului Prahova s-au inregistrat in saptamana 05.03.2018-11.03.2018, 7 cazuri de rujeola, informeaza Directia de Sanatate Publica. Nu s-au inregistrat decese. Avand in vedere evolutia rujeolei la nivel national si local, se recomanda cu insistenta vaccinarea la medicul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, sambata, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 93, fiind confirmate inca trei cazuri. Esste vorba de doua femei, in varsta de 52 si 72 de ani, din judetele Vaslui, respectiv Bihor si de un barbat de 56 de ani din Neamt.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ieri, 9 martie, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 90, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doua femei din judetele Mures si Arad, in varsta de 79, respectiv 75 de ani. Cele doua femei sufereau si de alte…

- Inca trei galateni au fost diagnosticati, in ultimele doua saptamani, cu gripa. Potrivit informatiilor confirmate prin Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati este vorba despre o femeie de 20 de ani si un barbat de 80. Ambii au fost depistati a avea gripa cu virus gripal AH1. Nu sunt internati. Al…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, in varsta de 46 si respectiv 47 de ani, din judetele Caras Severin, respectiv Hunedoara.

- Dupa ce, in ianuarie, medicii din județ au luat in evidența 56 de suspiciuni de gripa, cinci dintre acestea fiind confirmate prin teste de laborator, saptamana trecuta s-au inregistrat alte 20 de cazuri. Potrivit raportarilor saptamanale primite de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui de la spitalele…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a mai confirmat inca doua noi decese din cauza frigului, acestea au avut loc la inceputul lunii martie, respectiv pe 1 si 2 martie. In primul caz, pe 1 martie, un barbat a fost adus, din strada, la Spitalul de Urgenta Galati, fara acte. Acesta prezenta simptome…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Doi copii, din grupe diferite, de la Gradinita nr. 3 din Sacele au fost diagnosticati cu scarlatina. Unul dintre ei este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, iar cel de-al doilea urmeaza tratamentul indicat de medici, acasa. In acest context, a fost anunțata și Direcția de Sanatate Publica…

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil, temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat. Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna Șugatag) și -3 grade Celsius ( Baia Mare și Sighetu Marmației).…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a trimis adrese catre primarii, spitale și medici de familie, avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, și le-a recomandat sa ia masuri și sa faca evaluari, astfel incat sa preintampine evenimentele nedorite. In cazul medicilor de familie și primariilor,…

- In perioada 19-25 februarie, 18 suceveni au fost diagnosticați cu gripa. Direcția de Sanatate Publica a anunțat ca toți pacienții au necesitat spitalizare. Pina acum, in județ au fost confirmate 14 cazuri de gripa, iar aceasta boala a provocat trei decese. Tot saptamina trecuta, la DSP au fost raportate…

- Sapte cazuri de gripa au fost confirmate de Institutul Cantacuzino in judetul Alba, in acest sezon. Potrivit DSP, acestea nu au fost grave, iar pacientii respectivi au fost externati. Insa institutia transmite recomandari pentru prevenirea imbolnavirilor. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba s-a…

- Directia de Sanatate Publica Galati a confirmat inca un deces cauzat de hipotermie, numarul persoanelor care au murit de frig in acest sezon de iarna ajungand la noua, a declarat, astazi, purtatorul de cuvant al institutiei, Liliana Iordachescu. Potrivit sursei citate, este vorba despre o femeie de…

- Codul portocaliu de ger face victime. Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a confirmat un nou deces din cauza frigului. Este vorba despre o femeie de 74 de ani care locuia fara forme legale in Galati. Femeia a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Galati si transportata…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, neimunizata antigripal. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la 54.

- Un numar de 23 de pacienti, majoritatea copii, au fost diagnosticati cu rujeola in judetul Prahova saptamana trecuta, iar cinci dintre bolnavi fusesera vaccinati anterior impotriva bolii, conform datelor facute publice marti de Directia judeteana de Sanatate Publica. Potrivit unui comunicat dat publicitatii…

- In ultimele doua saptamani, medicii din județ au luat in evidența primele 18 cazuri de suspiciune de gripa din iarna 2017-2018. Este vorba despre opt persoane din grupa de varsta 15-49 de ani, cinci din grupa 50-64 de ani și alte cinci de peste 65 de ani. In același interval, peste 2.800 de vasluieni…

- Dat fiind ca sezonul de gripa se estimeaza ca va dura pana la finalul lunii martie și chiar inceputul lui aprilie, specialiștii recomanda in continuare vaccinarea. Pentru prevenirea imbolnavirilor de gripa, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, in conformitate cu dispozițiile ministerului de resort,…

- Patru medici de familie au fost sanctionati, in luna ianuarie a acestui an, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava, din cauza procentului slab de acoperire vaccinala anti-rujeolica. Șeful Serviciului de Control in Sanatate Publica din cadrul DSP, dr. Dinu Sadean, ne-a declarat, ieri, ca ...

- Peste 80 de copii din capitala au facut scarlatina in luna ianuarie a acestui an. Medicii epidemiologi atesta o crestere de aproape doua ori fata de aceeasi perioada a anului trecut, cind au fost inregistrate 48 de cazuri, comunica MOLDPRES. Solicitat de Agentie, medicul epidemiolog din cadrul Centrului…

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava a informat toate spitalele din județ cu privire la masurile de prevenție care se impun in condițiile creșterii numarului cazurilor de viroze și a afecțiunilor compatibile cu gripa. Toate spitalele din județ au restricționat accesul vizitatorilor, cu ...

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineața, de la Institutul Național de Boli Infecțioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Potrivit reprezentanților Direcției de Sanatate Publica, este vorba despre un adult și 3 copii de 2, 5 și…

- O femeie de 40 de ani se afla la Terapie Intensiva, la Spitalul Județean, avand gripa de tip B. Virusul a fost confirmat prin analize efectuate de Institutul Cantacuzino, fiind al doilea caz din județul nostru, in acest sezon rece. Primul caz a fost confirmat saptamana trecuta, tot la spital, la o pacienta…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a inregistrat sapte cazuri de scarlatina, dintre care trei au fost confirmate si prin examene de laborator. Directorul adjunct al DSP, dr. Catalina Zorescu, a declarat, marti, in conferinta de presa, ca este vorba despre cazuri izolate de boala, nefiind ...

- Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului Regional de Oncologie, iar cinci dintre ei sunt in stare grava. Medicii sustin ca, cel mai probabil, bolnavii s-au infectat de la un vizitator. In aceste conditii, conducerea…

- A fost intituita carantina la Institutului Regional de Oncologie din Iași din cauza gripei de tip AH1N1. Virusul gripal a fost depistat deja la 11 pacienți de la secția de Terapie Intensiva. Cinci dintre aceștia se afla in stare grava. Gripa poate fi periculoasa mai ales pentru bolnavii cu imunitate…

- In cel mai recent raport de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, au fost incluse patru suspiciuni de gripa (doua la intervalul de varsta 15-49 ani, una la 50-64 ani și una la peste 65 de ani).…

- Directia de Sanatate Publica din Gorj a declansat, joi, o ancheta epidemiologica dupa ce un baiat in varsta de patru ani, din Motru, suspect de meningita, a murit. Si Politia cerceteaza cazul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Numarul cazurilor de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și de pneumonii este in creștere in județ. In acest context Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba transmite sfaturi pentru prevenirea imbolnavirii, dar și pentru limitarea extinderii. De la inceputul anului pana in prezent…

- Aproape 18.000 de locuitori ai municipiului Suceava, racordați la sistemul centralizat de termoficare, nu au avut caldura și apa calda miercuri dimineața, timp de mai multe ore. In cazul celor care locuiesc in zonele mai inalte ale Sucevei, precum Obcini și Zamca, caloriferele au ramas reci chiar ...

- Ministerul Sanatatii a solicitat, ieri, Directiilor de Sanatate Publica (DSP) sa ia toate masurile pentru a preveni situatiile speciale, care ar putea sa apara din cauza conditiilor meteorologice...

- In cel mai recent raport de monitorizare al infecțiilor respiratorii acute al DSP Vrancea a fost raportat un caz de gripa, la o persoana care a fost și internata, cu varsta cuprinsa in intervalul 15-49 de ani. In cazul acesteia au fost recoltate probe de sange și se așteapta rezultatul…

- Pe YouTube exista deja sute de astfel de filmulete, iar din cate se pare, aceasta provocare a inceput sa fie tot mai populara chiar la inceputul lui 2018. Riscurile sunt insa imense, pentru ca adolescentii fac acest joc in mod inconstient, fara sa se gandeasca la felul in care isi pun sanatatea in…

- Așa cum era prevazut in cea mai recenta varianta a Planului Cadru de Conformare 2017-2020 aprobata de consilierii barladeni, de la 1 ianuarie 2018, in locul birourilor personalului TESA al Spitalului „Elena Beldiman” Barlad funcționeaza compartimentul de spitalizare de zi. Cu o intarziere de cateva…

- Pacienții din Alba primesc o veste foarte buna. Toți medicii de familie din județ elibereaza, de miercuri, bilete de trimitere la medicii specialiști și rețete compensate sau gratuite. Directorul general al Casei de Asigurari de Sanatate Alba, Silvia Puie, a declarat, miercuri, contactata de ziarulunirea.ro,…