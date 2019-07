Parbrize ciuruite pe Valea Mureşului ARAD. Lucrarile in infrastructura vin si cu parti neplacute. In special, pana cand aceste investitii sunt finalizate. Unul dintre cele mai mari proiecte din judetul Arad, respectiv modernizarea caii ferate de la Ghioroc spre Deva, al doilea astfel de proiect, dupa cel de modernizare a caii ferate dinspre Curtici spre Ghioroc, pe coridorul IV Paneuropean. Lucrarile inainteaza bine, chiar am si scris despre acest lucru. Numai ca aceste lucrari vin cu nemultumiri, in special din partea soferilor care circula pe DN 7, pe relatia Arad-Lipova-Barzava si, mai departe, spre judetul Hunedoara. Am primit… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

