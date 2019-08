Stiri pe aceeasi tema

Ultima seara dedicata Zilelor Municipiului Campia Turzii va aduce in fața publicului spectator doua dintre cele mai in voga trupe ale Romaniei - VAMA și Paraziții.

Administrația locala a anunțat ca dupa finalizarea compactarii fundației drumului de pe strada Sandulești, acum se monteaza bordurile și rigolele de captare a apei pluviale.

Administrația locala a comunei Mihai Viteazu ia in serios colectarea selectiva a deșeurilor menajere și ofera gratuit locuitorilor cate o pubela pentru produsele din sticla.

Caștigatoarea de la Wimbledon, Simona Halep, a avut o prezentare de gala a trofeului caștigat, pe Arena Naționala din București, acolo unde au fost prezenți mii de suporteri, dar și nume importante...

In acest an, Zilele Municipiului Turda vor avea loc in perioada 16-18 august 2019, chiar daca in acest moment inca nu exista o decizie oficiala in acest sens.

USR Campia Turzii a facut sesizare la Direcția de Sanatate Publica Cluj, reclamand faptul ca administrația locala nu se ocupa de siguranța celor mici, in unele parcuri de joaca din zona Blocuri....

Administrația locala turdeana realizeaza in aceasta perioada lucrari de amenajare a pontoanelor din lacul Tarzan.

Administrația locala din Campia Turzii a publicat mai multe documente privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru Parcul Central (Berc) din localitate, din care reiese intențiile...