Stiri pe aceeasi tema

- Un indragit artist de la noi, dar și un personaj extrem de iubit in America Latina a trecut printr-un adevarat coșmar! Cantgarețul celebru a facut atac de panica in avion și ne-a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste episodul șocant pe care nu-l va uita toata viața.

- Au trecut doua saptamani de cand Razvan Ciobanu și-a pierdut viața, lasand in urma lui o mare de tristețe. Parinții designerului s-au intors la mormantul fiului lor, unde au aprins o lumanare. Mama lui Razvan a fost surprinsa plangand in hohote in ora pe care a petrecut-o in cimitir.

- Capitanul echipei Atletico Madrid, urguayanul Diego Godin, si-a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, plecarea de la formatia spaniola, la finalul acestui sezon, relateaza News.ro.Citește și: Un rugbist in varsta de 15 ani a murit in urma unui stop cardiac "Nu este numai un club…

- Creatoara de moda Rita Muresan traieste o adevarata drama in urma disparitiei fulgeratoare a bunului ei prieten, Razvan Ciobanu. Aflata in cadrul unei emisiuni, Rita nu si-a putut stapani lacrimile atunci cand a vorbit deschis de acesta, oricat de mult s-ar fi straduit sa-si tina in frau emotiile, si…

- Adina Buzatu a fost una din prietenele bune ale lui Razvan Ciobanu, insa a deci sa nu mearga la inmormantarea lui. „Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul, omul bun și talentat, designer-ul genial Razvan Ciobanu, s-a ajuns…

- Iulia Albu a mers joi la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Dupa ce regretatul designer a fost condus pe ultimul drum, vedeta a declarat ca acesta ar rade daca ar vedea cata lume a fost prezenta.

- Peste 100 de persoane, intre care și Iulia Albu, Oana Roman, Catalin Botezatu și Raluca Badulescu, s-au prezentat, joi la Cimitirul Progresul din Capitala, unde urmeaza sa fie inmormantat creatorul de moda Razvan Ciobanu, conform Mediafax.Peste 100 de persoane s-au prezentat, joi dimineața,…

- Maine, pe 19 aprilie, Mioara Roman implinește varsta de 79 de ani. Insa, o face ingandurata și plina de regrete. Fosta soție a lui Petre Roman a ajuns sa locuiasca in modestie, dupa o viața in lux și a fost chiar la un pas de a ajunge pe strazi.