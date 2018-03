Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu esti conectat „inseamna ca nu ai sansa de a invata sau de a te imbogati, de a avea acces la servicii esentiale sau de a participa la dezbaterea democratica'', a continuat acesta, avertizand asupra riscului „unei generatii abandonate''.

- Ivy Angerman este o fetița de un an și jumatate din Statele Unite, care sufera de una dintre cele mai cumplite alergii. De fiecare data cand pielea sa instra in constact cu apa, se irita. Parinții ei incearca din rasputeri sa o fereasca de orice sursa de apa, dar cand vine…

- „Modul in care Tribunalul Bihor mi-a incalcat dreptul la proprietate, principiul autoritatii de lucru judecat, dreptul la un proces echitabil, mi-a luat munca de o viata”, sustine Aurel Cret din Butan. La toate acestea, omul adauga si prejudiciile materiale, dar mai ales cele morale…

- Radu a fost unul dintre concurenții de la Exatlon. Recent, acesta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. Atunci cand și-a pierdut fratele, parinții, dar și soția. „Sunt din Cluj, am aproape 48 de ani si am doi copii, o fata de 19 ani si […] The post Drama…

- De Irina Petrea au auzit mulți, de pe vremea cand aparea la televizor și ajuta parinții sa iși rezolve problemele cu copiii neascultatori. Deși și-a dedicat o buna parte din viața pentru a educa parinții și copiii, cea mai cunoscuta dadaca din Romania nu a putut ramane niciodata insarcinata. Acum cațiva…

- Actrița australiana Claire Holt, faimoasa pentru roluri in serialele „Jurnalele Vampirilor” și „H2O”, a impartașit cu fanii ei drama cumplita prin care a trecut recent. Artista a pierdut prima ei sarcina, lucru ce a marcat-o profund.

- Procuratura municipiului Chisinau a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui cetatean al Frantei, retinut acum o luna pentru proxenetism. Suspectul ar fi activat impreuna cu un moldovean, anunțat in cautare internaționala.

- Tragedie in familia lui Florin Pancovici, 40 de ani, fost mijlocaș de banda in Divizia A la Petrolul sau Ceahlaul. Fiul sau, Sebastian, 16 ani, a fost gasit decedat in scara blocului, din Ploiești, potrivit Adevarul. Tanarul s-ar fi sinucis, spanzurandu-se, și ar fi lasat un bilet de adio in care iși…

- Drama intr-o familie din Ploiesti. Un adolescent in varsta de 16 ani si-a pus capat zilelor. Acesta a fost gasit spanzurat de catre parintii sai. Un vecin a sesizat cazul la 112. Politistii s au deplasat la fata locului si au demarat o ancheta. Totodata a sosit si ambulanta care a declarat decesul.…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita de 8 ani pe care parintii au refuzat sa o trateze de cancer, s-a stins din viata.Cand a aflat vestea cumplita, Mara Banica a postat un mesaj emotionant pe Facebook.„Draga Petronela, de acolo de sus, sper sa ne ierti pe toti. Pe parintii tai ca n-au vrut sa te duca la…

- O bunica ce se teme pentru viata si integritatea nepotului ei de doi anisori. Femeii ii este frica ca nu cumva fiica sa, care s-ar fi drogat și s-ar fi prostituat, sa nu il vanda pe cel mic in strainatate.

- Clipe de panica, astazi, intr-un cartier din Constanta, dupa ce un copil a fost pe punctul de a cadea de la etajul patru al blocului in care locuieste. Baiatul de doar sapte ani s-a urcat pe pervazul balconului, iar un trecator care l-a vazut a sunat la 112. In scurt timp pompierii au ajuns la fata…

- Gabriela Firea este astazi primarul general al Capitalei, este casatorita, are un baiat și se bucura de o viața luxoasa, insa nu a fost dintotdeauna la fel de privilegiata. Gabriela Firea, in varsta de 45 de ani, a povestit ca in adolescența a suferit enorm din cauza lipsurilor materiale, dar și dupa…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- Toata lumea a iubit-o si s-a indragostit de ea in serialul "Gossip Girl". Felul in care se imbraca, se purta, tinutele alese, toate acestea au facut-o sa fie una dintre cele mai apreciate actrite ale generatiei sale.

- Cornelia Rednic este o femeie foarte frumoasa, dar kilogramele in plus i-au pus multi ani la rand probleme. Cornelia Rednic a decis ca are nevoie de o schimbare in viata sa, astfel ca artista s-a apucat de un regim serios care a ajutat-o sa dea jos 33 de kilograme in trei luni.

- A avut o copilarie strivita de virusul HIV, dar si de abandonul familiei. 14 mii de copii din Romania au fost infectați cu HIV in perioada 1988-1992, iar Lacramioara se numara printre cei care au reusit sa invinga boala si sa traiasca.

- O femeie, in varsta de 28 de ani si originara din Uzbekistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, s-a inteles cu un cuplu de cetateni din aceeasi regiune in vara anului 2016 sa le vanda urmatorul ei copil.

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- In Statele Unite, parintii pot sa se debaraseze de un copil adoptat daca acesta nu le... convine. Un reportaj difuzat recent in cadrul emisiunii "Sept a Huit" a postului de televiziune francez TF1 dezvaluie dedesubturile "targurilor de copii" la care sunt prezentati

- Situatie socanta in Rusia. Doi parinti si-au violat fiica de 12 ani si nu au niciun regret. Oribila fapta a inceput in luna decembrie 2016, atunci cand parintii au inceput sa-si supuna fetita la traume de neinchipuit.

- O adolescenta de 17 ani a reusit sa scape si sa anunte politia. Parintii sechestratori au fost arestati si risca inchisoare pe viata. Drama a avut loc intr-o casa din orasul Perris situat intre Los Angeles si Palm Springs, unde David (57 de ani) si Anna Turpin (49 de ani) i-au tinut prizonieri si infometati…

- Indragitul artist Sandu Pop, cunoscut de public drept ”Varu’ Sandel”, este invitatul Oanei Turcu in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde vorbeste deschis atat despre lucrurile frumoase din viata lui, cat si despre cele dureroase.

- Un drum obisnuit spre scoala s-a transformat intr-o drama pentru o adolescenta din Fagaras si familia ei. Fata a fost atacata de urs, iar ranile fizice, dar mai ales cele emotionale, inca nu s-au vindecat. Parintii fetei vor despagubiri pentru ca autoritatile nu au luat masuri inainte de atac, desi…

- Peste 20 de copii din judetul Vaslui au fost scosi din familii in ultima luna de catre reprezentantii Protectiei Copilului, din cauza conditiilor inumane in care traiau in familiile naturale. Cinci copii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, dintr-un sat dintr-o familie din zona Barladului, au fost…

- Dima Kalekin este unul dintre copiii care nu isi vor cunoaste niciodata parintii adevarati.A fost abandonat chiar in ziua in care a venit pe lume pentru ca suferea de hidrocefalie, cunoscuta ca "apa la creier". Copilul a ajuns intr-un orfelinat pentru persoane cu dizabilitati, iar de aici viața lui…

- Parintii celor doi copii abuzati in lift, zilele trecute, de un pedofil din Drumul Taberei, au dus-o pe fetita lor de urgenta la Institutul National de Medicina Legala pentru a stabili daca micuta a fost violata de agresor.

- Pentru a nu simti lipsa mamei sale care l-a abandonat la nastere, puiul de leu a fost adoptat de personalul gradinii zoologice. Astfel, leutul a devenit cel mai rasfatat animal de la gradina. Acum parintii adoptivi ii cauta un nume puiutului de leu. Ei au lansat pe Facebook un concurs prin…

- Cele doua tabere scolare din judetul Galati au ajuns monumente ale nepasarii. Una este situata in apropiere de Galati, in padurea protejata Garboavele, iar cealalta la hotarul cu judetele Vrancea si Vaslui, in codrul secular Buciumeni. De cativa ani, cele doua obiective au ramas fara utilitati, fara…

- Era frumoasa, invata foarte bine, avea o voce superba si-i placea sa danseze. Numai ca dintr-o data, acum opt ani, Bogi, fetița-ingeras din Tirgu Mureș a inceput sa se simta rau. Parinții povesteasc ca fiica incepuse sa se comporte ciudat. Se lovea cu palmele in cap si scotea sunete ciudate. Au chemat…

- Spiritul Craciunului s-a simțit și la „Hanul Doctorului“, la Academia de Fotbal „Gica Popescu“. Parinții și antrenorul grupei de juniori G (copii nascuți in anii 2010-2011), Ștefan Mondea, au reușit sa obțina aprobarea lui Moș Craciun și sa le ofere ...

- Copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate traiesc o adevarata drama in județul Vaslui, mai ales cand vin sarbatorile. Iar aceasta situație trista iese cel mai bine in evidența atunci cand cei mici le spun bunicilor, invațatorilor, profesorilor sau celor care-i cresc ca singurul lucru…

- In 2012, Loren Wasser era, in lumea modei, o stea in ascensiune. Frumoasa si dezinvolta, tanara era prezenta la cele mai importante prezentari de moda. Viitorul arata stralucit. Dar intr-o seara, la petrecerea unor...

- O fetita in varsta de 2 ani din judetul Tulcea a fost filmata in timp ce mama o incuraja sa traga in piept dintr-o tigara aprinsa, iar ceilalti adulti din incapere o indemnau sa bea cafea si vin, potrivit observator.tv. In imagini, fetita de 2 ani poate fi vazuta cum tine intre degete o…

- Razboiul din Siria a facut numeroase victime. Aiysha este o fetița care la varsta de opt ani a ramas orfana, dupa ce forțele proguvernamentale i-au impușcat familia. Fata locuia in Homes cu ...

- Drama intr-o familie din comuna argeseana, Balilesti. Un tanar de numai 21 de ani a murit dupa ce se pare ca s-a intoxicat cu monoxid de carbon. Totul s-a petrecut in noaptea de vineri spre sambata, iar macabra descoperire a fost facuta chiar de catre parintii acestuia. Parintii baiatului au sunat…

- In ajun, fundația lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" a adus bucurii in casa a șase familii de tripleți. Parinții acestora au primit in dar cuptoare cu microunde, iar copiii - scutere, pe care le vor folosi cand vor mai crește un pic.

- Peste 75% dintre parinti si elevi considera ca temele de acasa sunt multe si obositoare Ministerul Educatiei anunta ca, in urma unui chestionar completat de parinti si elevi, peste 75% dintre acestia considera ca temele pentru acasa sunt multe, obositoare si ocupa foarte mult timp liber, pe de alta…

- Alina Ciucu, tanara de 25 de ani din localitatea doljeana Ostroveni, ucisa in statia de metrou Dristor, ajunsese in adolescenta la Bucuresti si traia impreuna cu prietenul ei, alaturi de care visa sa se realizeze.

- Durere fara margini pentru familia Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani ucisa marti seara, in statia de metrou Dristor. Ea era originara din localitatea doljeana Ostroveni si ajunsese in adolescenta la Bucuresti si traia impreuna cu prietenul ei, alaturi de care visa sa se realizeze. S-a mutat din casa…

- Un taximetrist din Timișoara a reușit sa puna o pata pe obrazul intregii bresle, ce nu poate fi scoasa cu nici o soluție. Barbatul a fost solicitat de un brancardier de la Spitalul CFR pentru a duce acasa o femeie in varsta de 82 de ani, ce fusese externata. Nu se știe ce s-a intamplat exact in taximetru,…