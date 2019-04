Stiri pe aceeasi tema

- Rares Bogdan, fost realizator la Realitatea TV, in prezent candidat al PNL la europarlamentare, a aflat despre falimentul Realitatea TV cand se afla in direct la Madalin Ionescu Show, o emisiune difuzata in direct online."Nu vreau sa cred. Sunt 7 ani de viata pentru mine. Eu am sperat pana…

- Un tanar din Neamț a șocat intreaga Romanie. De Ziua Indragostiților și-a snopit in bitaie intreaga familie, iar printre victimele violențelor sale se numara și copilul lui de numai 6 ani.

- Vicepresedintele PDM, Andrian Candu, a cumparat câteva perechi de ciupici de lâna pentru toti membrii famileiie sale, de la o vânzatoare de la piata din Cahul. Întreg procesul s-a produs într-o atmosfera calda, cu glume si vorbe de duh, atât…

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr-o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si-a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti, potrivit reprezentantilor…

- O batrana in varsta de 85 de ani, din municipiul Focsani, gasita de familie intr-o stare de hipotermie severa, cu o temperatura a corpului de 26,5 grade C, si considerata moarta, si-a revenit miraculos chiar in timp ce familia se pregatea sa cheme preotul pentru cele crestinesti, potrivit reprezentantilor…