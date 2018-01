Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 15 ianuarie, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 care a adus modificari majore procedurii de numire si demitere a conducerii arbitrului telecom (ANCOM),…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- Casa Regala a lua decizia de a parasi Palatul Elisabeta pe 5 februarie. In urma cu doua zile, Guvernul a dat aviz negativ propunerii de lege ce prevede acordarea Palatului Elisabeta Casei Regale. Exista insa si posibilitatea ca familia regala sa primeasca un an de gratie, sa inchirieze resedinta sau…

- Guvernul a dat un aviz negativ pentru Statutul Casei Regale promovat de Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Premierul a precizat in repetate randuri ca nu este de acord cu propunerea venita din partea celor doi președinți. Guvernul a dat un aviz negativ Statutului Casei Regale, susținut de Liviu…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni din acest an. Am vorbit de cateva luni de zile de faptul ca in luna ianuarie, dupa ce vom finaliza 2017, va trebui facuta o analiza a modului cum functioneaza in primul rand fluxul deciziei in interiorul…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Sefa guvernului britanic, Theresa May, va renunta la promisiunea sa din timpul campaniei electorale de a supune la vot in Parlament o revizuire a legii ce interzice vanatoarea de vulpi, informeaza sambata agentia Press Association. Legea, introdusa de Laburisti in 2004, in timpul guvernarii…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, intrate in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, prevad transferul contributiilor de la angajator la angajat, Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA. Modificarile Codului Penal prevad printre altele…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- La Romania TV, premierul Tudose a spus ca :”In textul legii scrie foarte clar. Bugetul alocat e echilibrarat la inceputul lui 2018. El prevede ca fiecare primarie sa aiba banii pe care i-a avut in 2016, iar la prima rectificare fiecare primarie va primi de la buget sume la nivelul lui 2017. Adica…

- "Nevoia de a reglementa functionarea Casei Regale ca fundatie sau altfel de institutie din punctul meu de vedere este obligatorie. Este o discutie pe care o vom purta, in mod serios, in februarie in Parlament si sper si in societate daca, cum si cat statul roman trebuie sa ajute Casa Regala a Romaniei.…

- Principesa Margareta va petrece sarbatorile de iarna la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori. Pe 26 decembrie, Familia Regala va participa la slujba de la biserica ortodoxa din comuna, insa, in acest an, nu va primi colindatori. Acesta va fi primul Craciun al Familiei Regale fara Regele Mihai…

- Familia Regala trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta pana cel tarziu pe 3 februarie! Legea privind statutul Casei Regale este blocata in Parlament si ar putea fi discutata abia dupa ce...

- Proiectul a fost depus la Senat si este cel la care a lucrat Ministerul Dezvoltarii Regionale, scrie News.ro. Codul administrativ urmeaza sa fie dezbatut in procedura de urgenta, iar marti au fost trimise solicitarile pentru punctul de vedere al Guvernului si avizul Consiliului Legislativ.…

- "Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. 61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, modificata si completata si art. 15 alin. (2) din Legea nr. 80/1995, modificata si completata, fata de art. 16 si art. 34 din Legea fundamentala apreciem ca aceasta poate fi retinuta. Dispozitiile…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- In cererea de reexaminare se arata ca mai multe dispozitii ale legii sunt neclare si pot afecta functionarea celor doua societati. "Prin art. I pct. 2 din legea transmisa la promulgare, art. 19 al Legii nr. 41/1994 se completeaza cu un nou alineat, alin. (31), ce stabileste criteriile pe care…

- Mesajelor adresate de catre seful statului, presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, premierul Tudose si Patriarhul Daniel, in cadrul sedintei solemne de la Parlament, in memoria regelui Mihai, li s-a adaugat si discursul sustinut de catre Custodele Coroanei. Principesa Margareta a urcat la tribuna…

- „Partidul Social Democrat Organizatia Judeteana Dolj impreuna cu conducerea tuturor structurilor judetene si locale (OFSD, TSD, OPSD), primari, consilieri judeteni, municipali si locali vor aduce un ultim omagiu Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei, duminica, 10 decembrie 2017, ora 11.00. Depunerea…

- Relatia dintre nepotul Regelui Mihai si rudele sale continua sa fie una tensionata, dar trecerea in nefiinta a Regelui ar putea aduce reconcilierea mult dorita. Principele Nicolae a trimis o adresa catre Familia Regala, prin care cerea sa i se comunice detalii privind prezenta sa la inmormantarea Regelui…

- Familia Regala a publicat statutul complet al Casei Regale a Romaniei, promulgat de Regele Mihai in 2007. Astfel, potrivit normelor fundamentale ale Familiei Regale a Romaniei, ”imediat dupa decesul Șefului Casei Regale”, ”fara vreo proclamație ulterioara”, primul in linia de succesiune primește…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, ca proiectul pe care l-a initiat privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale a primit aviz favorabil din partea Guvernului si va intra, saptamana viitoare, in procesul legislativ.Aflat in vizita la Arad,…

- Proiectul de lege propus Parlamentului de catre președinții celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, arunca literalmente in aer Casa Regala. O transforma intr-o instituție de interes public, finanțata de la bugetul statului. Și care, in acest scop, prezinta Guvernului rapoarte…

- Fosta reședința de vara a regilor Romaniei, Castelul Peleș, se pregatește de doliu dupa o luna de curațenie generala. Dupa moartea Regelui Mihai I, la Peleș drapelul Romaniei va fi lasat in berna. Trupul Regelui Mihai va fi depus in Holul de Onoare al castelului și va fi deschisa o carte de condoleanțe.…

- Marian Godina ia apararea polițistului luat la palme in Tulcea. Acesta a postat pe contul de socializare un filmuleț alaturi de care a scris un mesaj despre agresor. Imagini șocante cu un polițist agresat de localnici in Tulcea au starnit controverse pe rețelele de socializare. Agentul a fost injurat…

- Principesa Margareta a anulat plimbarea anuala pe drumul de fier de Ziua Nationala, din cauza starii de sanatate a Regelui Mihai. Devenita o traditie a Familiei Regale, calatoria cu Trenul Regala a fost suspendata de acest 1 decembrie, din motive ce tin de starea in care se afla Majestatea Sa Regele…

- In momentul de fata, in Parlament, este pe cale de a fi modificata legea guvernantei corporative, cea care prevede numirea unui management profesionist si independent politic in companiile de stat in scopul transparentizarii si eficientizarii lor. Conform acestor modificari, implementarea guvernantei…

- Custodele Coroanei române, Principesa Margareta, a afirmat miercuri seara ca Familia Regala dorește sa-și dedice și anul viitor energiile, alaturi de instituțiile Statului, pentru promovarea imaginii și intereselor României în

- ”Sunt foarte multe proiecte și sper ca anul viitor se vor vedea cu ochiul liber. Au fost multe proceduri care au fost lansate in 2017, chiar și in 2016. Speram ca anul viitor pana la sfarșitul anului sa terminam de reabilitat toate blocurile din Sectorul 1, mai avem 180 de blocuri la care a fost…

- Proiectul de lege al Guvernului privind infiintarea Avocatului Copilului, ca structura in cadrul institutiei Avocatului Poporului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului, a fost adoptat marti de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.

- Primarul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care a mers pe jos pâna la Bucuresti, a primit, dupa o luna, de la Secretariatul General al Guvernului un raspuns care se termina la jumatatea frazei: ”Urmeaza ca, în termenul legal, institutiile sesizate sa”. Documentul este semnat…

- Șeful Casei Regale, Andrew Popper, a declarant, la TVR, ca starea de sanatate a Regelui Mihai este foarte precara, dar pentru moment s-a stabilizat, iar medicii isi concentreaza eforturile pentru a-l mentine fara dureri. Acesta a mai precizat ca Regele "are momente in care este constient, are si momente…

- "Am ținut legatura atat cu Casa Regala, cat și cu Nicolae, chiar și dupa ce a fost exclus. Ne-am scris tot timpul pe Facebook. Drept dovada, noi am fost primii care am anunțat logodna lui Nicolae. Este adevarat ca eu am vorbit cu Nicolae imediat dupa ce Familia Regala a dat comunicatul de luni seara,…

- Motiunea de cenzura pe care PNL intentioneaza sa o depuna in Parlament reprezinta un ''semnal puternic'' pentru a opri guvernarea PSD - ALDE, ''obiectivul maximal'' al acestui demers fiind demiterea Guvernului, a declarat, sambata, vicepresedintele liberal Cristian Busoi.

- Rezultatele sondajului arata ca majoritatea celor care au raspuns considera ca fostul principe Nicolae este cel care are dreptate in scandalul izbucnit in Elveția. 8088 de persoane au votat ca Nicolae Medforth-Mills are dreptate, asta inseamna un procent de 81,66%. Principesei Elena, mama principelul…

- Propunerea legislativa a fost initiata de 103 deputati si senatori si inregistrata la Camera Deputatilor, solicitandu-se punctul de vedere al Guvernului si aviz de la Consiliul Economic si Social. In motivarea propunerii legislative este adus in prim plan faptul ca exista 250 de milioane de obezi in…

- Dialog uimitor purtat de Regele Mihai cu Inaltpreasfințitul Calinic al Argeșului, privind mormantul de la Curtea de Argeș. „Este dorul lui de a fi inmormantat la Curtea de Argeș. Intr-un dialog pe care l-am avut cu dansul, am ramas singuri in catedrala, era și regina Ana, și a spus ca și noi suntem…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislației fiscale, precizand ca termenul de aplicare a acestora la 1 ianuarie 2018 este inoportun. „Am vazut cu toții ca in afara de inițiatori toata lumea este impotriva acestor modificari. Cred ca…

- "Legile privind achizitiile si contractul - sunt trei propuneri - sunt gata de a fi trimise direct la Parlament pentru celeritate, sa nu mai treaca o luna, doua prin circuitul de avizare de la Guvern, apoi dezbaterea publica si ajung si la Parlament. Legea PPP, daca da Dumnezeu si avem avizele pana…

- Starea de sanatate a Regelui Mihai s-a agravat. Principesa Margareta a plecat de urgența in Elveția, transmite Casa Regala a Romaniei. „Altețele Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu au revenit in Elveția aseara, la reședința privata a Majestații Sale. Starea generala a Regelui…

- Seful statului arata in cererea de reexaminare transmisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca Legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului (1916 - 1918) si Centenarul Marii Uniri are ca scop instituirea unor distinctii nationale comemorative sau aniversare, precum…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni in Parlament ca are ”un grad de incredere” in faptul ca negocierile cu privire la Brexit vor trece in a doua faza pana in decembrie, dupa ce presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker a dezmintit dezvaluiri de presa potrivit carora sefa…

- Sindicatele din Sanatate au discutat cu autoritatile mai multe subiecte referitoare la salarizarea in sector pentru anul viitor, una dintre variante fiind inghetarea sporurilor, potrivit lui Iulian Pope, vicepresedintele Federatiei Sanitare SANITAS. 2 2 0 2 0 0 "Au fost doar discutii.…