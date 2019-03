Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank International (RBI) trebuie sa-si reevalueze operatiunile din Romania, dupa ce Guvernul a impus in decembrie o noua taxa pe banci, a afirmat miercuri directorul general al grupului bancar austriac, Johann Strobl, transmite Reuters. Raiffeisen detine 8,97 miliarde de euro, sau aproximativ…

- UPDATE Sedinta de Guvern programata pentru luni, la ora 11:00, in care Guvernul ar fi urmat sa adopte o Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019, a fost anulata și va avea loc marți, 12 martie, cel mai probabil de la ora 14.00.…

- Luni, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea sambata, ca bugetul de stat a fost construit foarte bine si foarte riguros si nu este nevoie de modificarile cerute…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Guvernul trebuie sa abroge ordonanța de urgența de modificare a legilor justiției, acuzându-l pe ministrul justiției ca intra în conflict cu Parlamentul și cu sistemul judiciar. Kelemen Hunor a spus, la RFI, ca ”în acest moment,…

- Kelemen Hunor a declarat ca ”in acest moment, aceasta Ordonanta nu are nicio utilitate, nu este rationala aceasta Ordonanta. Eu nu pot sa inteleg de ce a dat domnul Toader aceasta Ordonanta de Urgenta, sunt cateva chestiuni care nu numai ca ar fi trebuit discutate, dar nici macar nu ar fi trebuit modificate…

- Vizati de aceste concedieri sunt angajatii din sistemul bancar, din cauza taxei pe lacomiei aplicata activelor bancare, sustine presedintele Federatiei Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB). "Avem informatii ca 25% din angajatii sistemului bancar ar urma sa fie disponibilizati daca ordonanta…

- Guvernul pregateste noi taxe. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) aflata in subordinea Executivului pregateste o Ordonanta de urgenta prin care magazinele care nu respecta legea ar putea fi sanctionate cu amenzi de pana la 5% din cifra de afaceri. Daca ar fi adoptat proiectul…

- Referindu-se la ”taxa pe lacomie”, Kelemen Hunor a spus ca nu crede ca va rezista in Parlament. Liderul UDMR a zis ca nu se poate anunța așa ceva pe final de an pentru ca firmele nu pot sa-și faca planuri. Ordonanța de Urgența nr. 114/2018 a fost publicata, la finalul anului, in Monitorul…