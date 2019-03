Parapantist român, mort în Himalaya. Bărbatul s-a prăbuşit într-un lac Barbatul, in varsta de 42 de ani, și-a luat zborul in apropiere de orașul Pokhara, insa in momentul aterizarii a pierdut controlul parapantei și s-a prabușit in lacul Fewa. Martorii spun ca ar fi fost surprins de o rafala de vant puternica și nu a mai putut controla parapanta. Echipajele de intervenție l-au transportat de urgența la cel mai apropiat spital insa barbatul a murit, in ciuda eforturilor medicilor de a-l resuscita. Autoritațile din Nepal au declarat ca romanul avea autorizație de a zbura in zona. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

