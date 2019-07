PARAPANTIST FRANCEZ, DISPĂRUT. 40 DE SALVATORI ÎL CAUTĂ Un parapantist, cetatean francez, este cautat de mai bine de 12 ore. Barbatul zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Apropiatii acestuia au cerut ajutor prin serviciul unic de urgenta 112 cand au vazut ca nu mai apare. Parapantistul a fost vazut ultima data ieri in jurul orei 15:30 intre localitațile Papauți și Chiuruș din judetul The post PARAPANTIST FRANCEZ, DISPARUT. 40 DE SALVATORI IL CAUTA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

