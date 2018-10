PARANORMAL. Cuvintele TULBURĂTOARE ale băieţelului de 8 ANI care şi-a prevestit MOARTEA In 2017, patru copii au murit intr-un incendiu dupa ce casa in care locuiau a luat foc. Mama lor a stat o perioada mare in spital, dupa ce a suferit arsuri pe 75% din suprafata corpului in incercarea de a-i proteja pe cei mici de flacari. Ceilalti doi copii mai mari ai familiei au reusit sa fuga, scapand astfel cu viata. Femeia nu a stiut timp de 5 luni ca si-a pierdut fiii! SOCANT! O tanara de 16 ani a ramas invalida si a pierdut o sarcina dupa ce si-a facut UN TATUAJ Brandon, in varsta de 8 ani, este unul dintre copiii care si-au pierdut viata in incendiu. Matusa lui a povestit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

